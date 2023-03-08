英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔

紐約時報7日披露美方依情報研判北溪天然氣管線被炸幕後黑手可能是親烏克蘭團體，泰晤士報8日進一步指西方國家其實早就知道此事，但為保護基輔當局而保持沉默。(美聯社)

美國與德國 媒體7日披露美方依情報研判北溪天然氣管線被炸幕後黑手可能是親烏克蘭 團體，負責動手的則是一個6人小組。泰晤士報8日進一步報導，西方國家其實早就知道此事，但為保護基輔當局而保持沉默。

報導指出，就在北溪管線爆炸一周後，一個北歐國家駐布魯塞爾代表團的工作人員離開了大使館的情資簡報會，對於這麼快就收到的細節水平感到印象深刻。該國情報部門顯然告知，此事並非由美國人、俄羅斯人或波蘭人執行，而是一家源自烏克蘭的私人企業。

報導稱，這些工作人員被告知此事不會公諸於眾，並要轉移任何針對北溪管線破壞事件的官方調查進展為什麼如此緩慢相關的問題。據悉，涉嫌的私人贊助者是一位不隸屬於澤倫斯基 政府的烏克蘭人，其姓名幾個月來一直在情報圈流傳，但沒有披露。

根據報導，德國對是否提供重要軍援一直在拖拖拉拉，北約官員在此事看樣子想要保護烏克蘭，讓基輔與柏林免於公開爭吵。他們可能早在烏克蘭總統府與國防部之前就曉得誰該負責，這種同情則預示著北約各國政府將繼續支持基輔當局。

不過，民意更加善變，德國對武裝烏克蘭的支持已經處於搖擺不定的狀況。報導稱，烏克蘭人駕著滿載爆裂物的車輛穿越波蘭，從德國領土對德國管線發動攻擊，此一想法尤其會激怒德國民眾。對澤倫斯基政府與破壞分子之間關係的疑惑將孳生猜忌、鼓動德國境內正在施壓蕭茲總理的人士，要求削減軍援、最終傷害烏克蘭。

對於涉嫌自掏腰包資助了如此複雜行動的有影響力人物來說，這種情況大概不是他的意圖。據悉，此行動涉及了遊艇、菁英潛水人員、偽造護照與採購成形爆炸裝藥（shaped explosive charges），最後一項不只僅提供給持有特定許可證的天然氣與石油行業，更要付出高昂的代價。

報導指出，此人的姓名最終肯定會出現，尤其是因為他似乎留下了一張特殊的電話卡（calling card）。如果此人全盤托出，烏克蘭與盟友的關係會更好。