我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華人區男子當街大刀砍高中生 再砍路人

台灣黑幫春酒囂張 170名旗袍辣妹站五星酒店迎賓

中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標

編譯季晶晶／綜合外電
中國上月提12點烏克蘭和平計畫，可能因為中方軍事專家判斷戰爭今夏會結束。（美聯社）
中國上月提12點烏克蘭和平計畫，可能因為中方軍事專家判斷戰爭今夏會結束。（美聯社）

日經報導，中國上月在俄烏戰爭周年提出12點烏克蘭和平計畫，呼籲俄烏停火並啟動和談，背後很可能是因為中方軍事專家預預測戰爭將在今年夏天結束，想適時介入以形塑和平締造者形象，並改善與歐洲和烏克蘭的關係。

根據日經，2月24日提出的這份和平計畫平淡無奇，但卻給人中國突然開始積極起來的印象。北京先前既未譴責俄羅斯的侵略，也沒有參與對俄經濟制裁，現在的態度可能是因為解放軍智庫軍事科學院去年12月前提出的一份報告。

消息來源透露，軍事科學院完成對俄烏戰爭的模擬，得出驚人結論，戰爭將在2023年夏季左右結束，俄軍占上風。報告指稱，俄羅斯和烏克蘭的經濟都疲憊不堪，無法持續到夏天之後。

結論偏向俄羅斯有可能是為了取悅傾俄的中國領導階層。但巧的是，美國去年12月通過450億美元援助計畫也在今年夏季到前。秋天之後，援助會有什麼樣的變化尚未可知。

烏克蘭的半數外援來自美國。停火談判在援助終止前展開的論點並非沒有道理。

根據日經，北京的和平提議有三個目標，包括恢復與歐洲的關係，北京認為歐洲對於向中國進行直接投資和技術轉移仍持開放態度，改善與歐洲的關係有助經濟復甦。

第二是與烏保持友好關係，烏克蘭未對侵害中國人權問題保持沉默，和平計畫顯示中國甚至考慮經援烏國。

最終目標是讓中國在實現停火上發揮主導效用，讓中國成為和平締造者，處於能拉攏南營（Global South）國家的有利位置。

烏克蘭 北京 俄羅斯

上一則

邁阿密起飛班機在智利機場遭劫 激烈交火釀2死

下一則

英媒：西方早知誰要為北溪管線被炸負責 保持沉默以保護基輔

延伸閱讀

俄在烏陷苦戰…台海若爆衝突 中國動武恐有「2大顧忌」

俄在烏陷苦戰…台海若爆衝突 中國動武恐有「2大顧忌」
美情報總監：習近平第3任續推統一台灣 穩定對美關係

美情報總監：習近平第3任續推統一台灣 穩定對美關係
北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手

北約：烏東巴赫姆特未來數日恐陷落俄軍之手
吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往

吳釗燮：中國無權決定台灣如何與國際社會交往

熱門新聞

葉萱在「以神之名：信仰的背叛」坦承曾受性侵，卻也成了加害者。圖／摘自Netflix

韓邪教主曾誇她「大又漂亮」 港星女友淚訴成性侵幫兇

2023-03-07 17:54
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
可口的迴轉壽司。（本報資料照片）

藏壽司硬起來 日本3屁孩「含醬油PO影片」 遭警方逮捕下場慘

2023-03-08 06:33

超人氣

更多 >
兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地

兩歲華童高速路中流彈身亡 全家搬離加州傷心地
減少社安金被課稅 專家提供這3個方法

減少社安金被課稅 專家提供這3個方法
又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回

又2款眼藥水疑遭汙染、恐傷視力 FDA公告召回
年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%

年收入逾40萬者紅藍卡稅率 拜登擬升至5%
刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？

刪預算攤牌 健保、糧食券、住房補助將大砍？