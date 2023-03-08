中國籲俄烏談和 預測戰爭今夏結束？和平計畫有3大目標

中國上月提12點烏克蘭和平計畫，可能因為中方軍事專家判斷戰爭今夏會結束。（美聯社）

日經報導，中國上月在俄烏戰爭周年提出12點烏克蘭 和平計畫，呼籲俄烏停火並啟動和談，背後很可能是因為中方軍事專家預預測戰爭將在今年夏天結束，想適時介入以形塑和平締造者形象，並改善與歐洲和烏克蘭的關係。

根據日經，2月24日提出的這份和平計畫平淡無奇，但卻給人中國突然開始積極起來的印象。北京 先前既未譴責俄羅斯 的侵略，也沒有參與對俄經濟制裁，現在的態度可能是因為解放軍智庫軍事科學院去年12月前提出的一份報告。

消息來源透露，軍事科學院完成對俄烏戰爭的模擬，得出驚人結論，戰爭將在2023年夏季左右結束，俄軍占上風。報告指稱，俄羅斯和烏克蘭的經濟都疲憊不堪，無法持續到夏天之後。

結論偏向俄羅斯有可能是為了取悅傾俄的中國領導階層。但巧的是，美國去年12月通過450億美元援助計畫也在今年夏季到前。秋天之後，援助會有什麼樣的變化尚未可知。

烏克蘭的半數外援來自美國。停火談判在援助終止前展開的論點並非沒有道理。

根據日經，北京的和平提議有三個目標，包括恢復與歐洲的關係，北京認為歐洲對於向中國進行直接投資和技術轉移仍持開放態度，改善與歐洲的關係有助經濟復甦。

第二是與烏保持友好關係，烏克蘭未對侵害中國人權問題保持沉默，和平計畫顯示中國甚至考慮經援烏國。

最終目標是讓中國在實現停火上發揮主導效用，讓中國成為和平締造者，處於能拉攏南營（Global South）國家的有利位置。