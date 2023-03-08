被槍決的「叼菸大叔」：烏克蘭戰俘影片與戰爭人道問題

近期從社群平台上流傳曝光一段12秒的影片，是一名烏克蘭戰俘疑似遭到俄軍開槍處決的畫面，這名「叼菸大叔」烏軍士兵對著鏡頭說：「榮光歸於烏克蘭！」隨後即被當場掃射殺害。 （影片截圖）

「榮光歸於英雄，榮光歸於烏克蘭 ！」俄羅斯 侵略烏克蘭，在東部城市巴赫姆特仍陷入圍困惡戰。近期從社群平台上流傳曝光一段12秒的影片，是一名烏克蘭戰俘疑似遭到俄軍開槍處決的畫面，這名「叼菸大叔」烏軍士兵對著鏡頭說：「榮光歸於烏克蘭！」隨後即被當場掃射殺害。影片隨即引發國際社會的軒然大波，俄軍違反人道原則、泯滅人性的虐殺手段，又成為戰爭罪問題的罪證；而另一方面受到影片的刺激，讓烏克蘭更加同仇敵愾，這位犧牲的叼菸大叔反成為烏克蘭的英雄象徵。被殺害的戰俘是誰？影片掀起的爭議，是否又會影響烏俄雙方的戰俘交換？

這段12秒的烏克蘭戰俘影片，近期從Telegram社群平台曝光後引起國際軒然大波。畫面中是一名身穿軍服、手臂上有烏克蘭徽章的男子，抽完一口菸後對著鏡頭說：「榮耀歸於烏克蘭」（Slava Ukraini），僅僅說完這句話，隨後當場遭到槍殺。影片開頭和結尾可以聽到畫面外的人說著俄語，在槍殺倒地時也聽到疑似是掌鏡者，用俄語出聲咒罵的聲音。

影片應為背俄軍俘虜的烏克蘭士兵，被帶到森林中行刑式處決，但無論是烏克蘭官方或各大外媒，目前都無法準確核實影片的拍攝時間、地點等細節。烏克蘭軍方目前則是初步認定，畫面中被處決的烏克蘭軍人，應是隸屬烏克蘭陸軍第30獨立機械化旅、現年40歲的沙杜拉（Tymofiy Shadura），原本應該在前線作戰的沙杜拉，最後出現的身影是2月3日在圍困激戰的巴赫姆特，之後就不見蹤影，因此懷疑很有可能就是被俄軍俘虜、慘遭處決。

但影片中的人是否確實就是失蹤的沙杜拉？目前烏克蘭官方僅只做「初步判斷」，在有辦法確認遺體之前尚無法100%肯定其身分。與此同時，沙杜拉的姊姊則是向BBC表示，影像中的人確實就是弟弟沙杜拉，「他一定有本事像這樣對抗俄羅斯人。」但烏克蘭在地的媒體，也有記者指出另外一說，認為可能是烏軍國土防衛163營的狙擊手Oleksandr Igorevich Matsievskyi，在2022年派赴巴赫姆特作戰，今年2月已確認身亡、遺體被運回烏克蘭。

沙杜拉的姊姊表示，影像中的人確實就是弟弟沙杜拉，「他一定有本事像這樣對抗俄羅斯人。」左為沙杜拉年輕時的照片，右為處決影片截圖。（取材自推特）

儘管影片中的身分尚待最終確認，但這段「烏克蘭叼菸大叔」無畏赴死的畫面，再次激起烏克蘭同仇敵愾的士氣，亦讓俄羅斯虐殺戰俘的戰爭罪問題，成為不容忽視的國際輿論效應。烏克蘭總統澤倫斯基 ，特別針對這段影片作出回應，

今天，有一段影片，顯示了占領者殘忍地殺害一名勇敢面對他們的戰士。『榮光歸於烏克蘭！』他說。我要所有人團結一致地回應他的話：『榮光歸於英雄！榮光歸於英雄！榮光歸於烏克蘭！』我們會找出兇手，烏克蘭絕不會遺忘每一個人的狀舉、不會遺忘那些將生命永遠奉獻給烏克蘭自由之人。

槍決戰俘的影片也掀起國際社會的譴責與憤怒，特別是針對俄羅斯違反人道的戰爭罪問題，從這段影片中又再次坐實了俄軍泯滅人性的侵略恐怖。雖然烏克蘭官方強調，殺害沒有武器、沒有抵抗的戰俘，已是明顯違反「日內瓦公約」中應人道對待戰俘的規定，但早已無視國際準則的俄羅斯，在2022年7月時就傳出肢解殘殺烏軍戰俘的事件；在今年2023年的2月，還有一名從前線叛逃的俄羅斯軍官，接受英國衛報的專訪，揭露俄軍內部如何虐待俘虜來的烏克蘭士兵，暴力虐打之外，甚至還對戰俘強暴性侵、並錄下影像。

影片的曝光，除了再次點燃輿論怒火、讓烏克蘭士氣更加凝結之外，也有可能影響後續烏俄雙方的戰俘交換。事實上，近期雙方才又進行了一次交換戰俘，烏克蘭官方表示有130人成功從俄羅斯返回，而另一方面俄國國防部也證實，俄軍同樣有90名戰俘返國。

「烏克蘭叼菸大叔」無畏赴死的畫面，再次激起烏克蘭同仇敵愾的士氣，圖為推特上向這名男子致敬的畫作。（取材自推特）

巴赫姆特仍在消耗戰

烏克蘭力抗俄軍圍攻的巴赫姆特之戰仍在激烈戰鬥中，巴赫姆特是目前最險峻的戰場，烏克蘭總統澤倫斯基在CNN的專訪中表示烏克蘭將堅守巴赫姆特，並警告若是俄羅斯奪下巴赫姆特，將為俄軍開啟繼續進攻其他烏克蘭城市的「開放之路」。

巴赫姆特圍攻戰已經延續七個月之久，近期烏軍對於是否死守表達保守看法，美國、英國等盟國則多番指出巴赫姆特實際的戰略價值並不高，然而這場圍城戰役已使俄軍付出慘重代價，衛報報導俄軍已有約2萬至3萬人傷亡，同時烏克蘭的戰損數字雖未公布，但西方官員及智庫評估大大少於俄羅斯——CNN更指出，烏軍與俄軍的傷亡比例可能來到1：7。

雖然西方盟國對於巴赫姆特的態度相對保留，不過烏克蘭仍向巴赫姆特增派援軍；同時俄軍也不斷宣示要拿下巴赫姆特的決心——CNN分析，在其他戰線沒有進展的情況下，急需一場「勝利」的俄軍，對於巴赫姆特的執著已經超乎實質戰略價值，而俄國國防部又因擔憂傭兵瓦格納集團因巴赫姆特之戰，在前線取得更多主導權，而同步向巴赫姆特增兵。

烏克蘭頓內次克地區的巴赫姆特鳥瞰圖，圖為2023年1月14日俄羅斯轟炸之後。（美聯社）

但對俄軍來說，將前線戰力投入巴赫姆特，很可能意味著放棄其他的戰場，而俄軍的損失慘重則似乎能夠解答烏克蘭堅守陣地的表態與決心——烏克蘭國民警衛隊副指揮官納扎連科 （Volodymyr Nazarenko）表示：

「俄羅斯已經不計奪城損失，而我們部隊在巴赫姆特的任務，就是盡可能造成敵人更多戰損，烏克蘭的每寸土地都會讓敵人付出數百死傷代價。」

另一方面，自2022年底俄羅斯的與德國之間的北溪天然氣管道被炸，主導炸毀行動者的身分成謎，紐約時報7日引述美國官員調查結果報導，該破壞行動由一個親烏克蘭組織進行，不過該報導並未指出組織名稱與成員身分，而僅透露「沒有證據顯示澤倫斯基或其左右手參與其中、也沒有證據顯示該組織受烏克蘭官方指令行事」。

北溪管道的興建，遠在烏俄戰爭爆發前，就引發德國過於依賴俄羅斯的爭議，而隨戰事爆發，北溪管道的存在更加敏感，紐約時報指出，在歐洲面臨能源價格高漲的當下，烏克蘭涉入炸毀北溪管道一事，有可能破壞烏德現今的微妙關係，目前美國與歐洲對於北溪管道被炸一事的調查與理解也還存在落差。此案的調查結果是否影響烏俄戰事、以及如何影響，仍有待觀察與評估。