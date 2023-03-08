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在美訓練烏克蘭飛行員 華府仍排除援助F-16

編譯中心／綜合7日電
華府仍排除F-16援基輔。（路透）
華府仍排除F-16援基輔。（路透）

美國國防部6日表示，兩名烏克蘭飛行員正在美國改進飛行技能。與此同時，儘管基輔施加壓力，華府仍持續排除對烏克蘭提供F-16戰機。

中央社引述法新社報導，美國軍事官員證實，烏克蘭飛行員正在亞利桑那州土桑（Tucson）參加「熟悉活動」（familiarization event）。這名五角大廈官員說：「這次活動讓我們能夠在更大程度上幫助烏克蘭飛行員成為更高效率飛行員，並且更適當地建議如何精進自己的能力」「在這次活動期間，兩名飛行員將不會駕駛任何飛行器，但他們將在訪問期間操作模擬器。」

但五角大廈官員說：「有關於對烏克蘭提供F-16戰機一事，沒有任何更新消息提供。」儘管烏克蘭總統澤倫斯基俄羅斯入侵以來，就一直遊說美國提供F-16戰機，但美方對此始終有所保留。美國總統拜登2月接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時曾說，烏克蘭「現在不需要F-16」。

烏克蘭總統澤倫斯基表示陷入困境的東部前線城市巴赫姆特的保衛行動將「繼續進行」，且...
烏克蘭總統澤倫斯基表示陷入困境的東部前線城市巴赫姆特的保衛行動將「繼續進行」，且已得到高級將領的支持。（美聯社）

另一方面，烏克蘭東部前線城市巴赫姆特遭受俄軍猛烈攻勢長達7個月，澤倫斯基在談話中表示，保衛行動將「繼續進行」，且已得到高級將領的支持，並強調「司令部一致支持這個立場」。

BBC報導，西方分析人士認為隨著俄軍逼近巴赫姆特，烏克蘭可能正在撤出部分軍隊。美國智庫戰爭研究所（ISW） 近期表示，烏軍可能正在進行「有限的戰鬥撤退」，同時「繼續對俄羅斯人造成大量傷亡」。

好消息是，烏克蘭人權監察員魯賓內茲（Dmytro Lubinets）6日表示，烏克蘭已將307名兒童帶出俄羅斯占領區，包括一名最近與祖母團聚的8歲男孩。

魯賓內茲在社群媒體平台Telegram上表示，人權事務專員辦公室2月底收到一項請求，希望協助從俄羅斯暫時占領的地區帶回一名兒童，在監察員辦公室人員的協助和努力下，薩什科（Sashko）數天後見到了祖母。

路透報導，烏克蘭當局估計，自俄烏戰爭開打一年以來，已有超過1萬6000名兒童被流放至俄羅斯。大部分人員流動發生在戰爭初期的數個月內，後來烏克蘭在去年8月下旬開始大規模反攻，收復東部與南部失土。

根據烏克蘭檢察總長辦公室資料，到目前為止，已有464名兒童在戰爭中喪生，警方估計仍有356人失蹤。

烏克蘭 俄羅斯 澤倫斯基

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