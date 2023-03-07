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英：俄缺彈藥 士兵拿「鐵鏟」肉搏戰

編譯中心／綜合6日電
俄國發動對烏克蘭的入侵已超過一年，耗損大量人員和武器。英國國防部最新情報竟指出由於彈藥短缺，俄羅斯預備役人員竟在烏克蘭戰場上以「鐵鏟」進行肉搏戰。(Getty Images、取材自推特)
俄國發動對烏克蘭的入侵已超過一年，耗損大量人員和武器。英國國防部最新情報竟指出由於彈藥短缺，俄羅斯預備役人員竟在烏克蘭戰場上以「鐵鏟」進行肉搏戰。(Getty Images、取材自推特)

俄國發動對烏克蘭的入侵已超過一年，耗損大量人員和武器。英國國防部最新情報指出，由於彈藥短缺，俄羅斯預備役人員竟在烏克蘭戰場上以「鐵鏟」進行肉搏戰。

BBC報導，英國國防部在其最新情報中提到，「2月下旬，預備役人員稱奉命攻擊烏克蘭陣地，且僅攜帶火器和鐵鏟」。據悉，這款1869年誕生的鐵鏟還有「MPL-50」的正式名稱。

英國國防部表示「MPL-50挖溝工具的殺傷力在俄羅斯被神話化」，並強調「假使繼續使用鐵鏟作為武器，將凸顯這場俄烏戰爭已淪為殘酷的低科技肉搏戰」。

情報中提到，一名被指派使用鐵鏟戰鬥的預備役軍人坦言，「無論是生理或心理上都沒有為這次行動做好準備」。此外，英國國防部還補充，「最近有證據表明在烏克蘭的近距離肉搏戰有所增加，這可能是因為俄羅斯指揮部在彈藥短缺之下，仍繼續堅持由地面步兵發動進攻」。

BBC強調無法獨立核實上述報導的內容，英國國防部也並未提供此情報的來源。

而俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）在周末發布的影片中表示，部隊現正加強對烏克蘭城市巴赫姆特（Bakhmut）的控制，不過他們缺乏彈藥，如果被迫撤退，整個前線就會崩潰。

普里格津日前在Telegram發布一段近四分鐘的影片，他在片中表示，部隊擔心如果戰敗，莫斯科可能會把他們當作代罪羔羊…如果他們撤退，那麼在史冊中永遠是促成敗戰的重要推手，問題正是彈藥不足。

另外，挪威最新公布的官方數據顯示，俄烏戰爭引發能源價格飆漲，政府在石油和天然氣的收入達1.5兆挪威克朗（約1400億美元），這是這項統計「迄今最高數字」，約是2021年收入4980億挪威克朗的三倍。

由於俄羅斯減少對歐洲天然氣供應，而挪威提高天然氣出口，在2022年成為歐洲最大天然氣供應國。政府收入飆升讓挪威被貼上「發戰爭財國家」的標籤，奧斯陸當局拒絕接受這種說法。

烏東城市馬林卡2014年就曾在俄烏交火中重創，圖為當年1名居民在砲擊後回到已面目...
烏東城市馬林卡2014年就曾在俄烏交火中重創，圖為當年1名居民在砲擊後回到已面目全非的家中。（美聯社）

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