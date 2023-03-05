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與西方關係修復機會渺茫 俄擬封存北溪管道

編譯中心／綜合4日電

消息人士透露，俄羅斯將封存去年遭破壞的「北溪」天然氣管道，沒有立即修復或重啟的計畫。據傳，俄國認為與西方關係重修舊好的機會渺茫，因此沒有修復的計畫。

去年9月，由俄羅斯經波羅的海向歐洲輸送天然氣的「北溪」管道，因不明原因而爆炸破裂。據傳，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，修復破裂的管道在技術上可行，但俄方認為在可預見的未來，與西方的關係幾乎沒有改善的可能性，因此暫不需要修復這些管道。

知情人士透露，俄方雖然沒有修復破裂管道的計畫，但至少會將管道保存，以備將來可能重新啟用。路透指出，俄方可能想將破裂的管道兩端密封起來，並塗上一層塗料，防止海水進一步腐蝕。

俄烏開戰一年以來，歐洲大幅削減進口俄羅斯能源，但有俄羅斯消息人士說，如果美國LNG賣給歐洲的液化天然氣價格繼續上漲，歐洲可能準備從俄羅斯恢復購買天然氣。

受西方制裁後，俄羅斯轉向亞洲尋找新的買家，從戰爭爆發以來，中國成為俄羅斯石油和天然氣的主要買家，大量進口便宜能源產品。

美國資深調查記者上月發布一份調查報告，指美國以北約軍演為掩護，祕密派海軍蛙人在北溪天然氣管道下放置炸彈，釀成爆炸事件。白宮對此否認，德國等歐洲國家則保持沉默。

俄羅斯 天然氣 石油

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