烏軍死守巴赫姆特「像在地獄」 俄防長罕見視察烏東前線
俄烏兩軍近月在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）交戰，根據英國國防部公布報告，當地烏軍壓力愈來愈大。烏克蘭國民警衛隊一名指揮官今天指出，「在巴赫姆特的每一個小時都像是在地獄」。俄國傭兵集團瓦格納3日稱幾乎已包圍當地，俄羅斯國防部今天更指出，國防部長蕭依古罕見視察部署在烏東的俄軍。
烏克蘭武裝部隊總參謀部晚間在臉書發文指出，俄軍多次試圖包圍巴赫姆特，但是皆未成功，烏軍擊退俄軍多次攻勢。但英國國防部今天稍早於推特發文表示，烏克蘭正派遣精銳部隊增援巴赫姆特地區，同時瓦格納傭兵部隊已推進到巴赫姆特的北部郊區。貼文還提到，巴赫姆特的兩座重要橋梁於過去36小時內被摧毀，而且烏克蘭掌控的出城補給路線越來越有限。
瓦格納集團首腦普里格津日前發布影片，稱已「實際上包圍」巴赫姆特，烏軍只剩一條通道可逃生，包圍網正持續收緊。路透當天目擊俄軍猛烈砲擊巴赫姆特以西的通道，其中一條連接西方小鎮克羅莫夫（Khromove）的橋梁毀而砲擊。
外部評估，烏軍守城難度愈來愈高，更似乎為了撤出作準備。巴赫姆特副市長承認兩軍在街頭激戰，但城市尚未淪陷，也否認大規模撤走部隊，只有一支作戰了110天的無人機部隊撤離。
巴赫姆特戰役已經持續長達7個月時間，俄烏戰爭開打前當地人口約有7萬人，但這座城市已經在兩國軍隊交戰中被炸成斷垣殘壁，目前約剩4000平民還在城內。
此外，俄羅斯國防部今天指出，國防部長蕭依古在烏東頓內次克地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。
國防部發布的影片可以看到，蕭依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。
蕭依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。
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