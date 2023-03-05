烏軍死守巴赫姆特「像在地獄」 俄防長罕見視察烏東前線

烏克蘭東部戰略重鎮巴赫姆特近期受俄軍持續轟擊，3日可見建築物嚴重損毁，街頭杳無人跡。（路透）

俄烏兩軍近月在烏克蘭 東部城市巴赫姆特（Bakhmut）交戰，根據英國國防部 公布報告，當地烏軍壓力愈來愈大。烏克蘭國民警衛隊一名指揮官今天指出，「在巴赫姆特的每一個小時都像是在地獄」。俄國傭兵集團瓦格納3日稱幾乎已包圍當地，俄羅斯 國防部今天更指出，國防部長蕭依古罕見視察部署在烏東的俄軍。

烏克蘭武裝部隊總參謀部晚間在臉書發文指出，俄軍多次試圖包圍巴赫姆特，但是皆未成功，烏軍擊退俄軍多次攻勢。但英國國防部今天稍早於推特發文表示，烏克蘭正派遣精銳部隊增援巴赫姆特地區，同時瓦格納傭兵部隊已推進到巴赫姆特的北部郊區。貼文還提到，巴赫姆特的兩座重要橋梁於過去36小時內被摧毀，而且烏克蘭掌控的出城補給路線越來越有限。

俄軍圍攻烏克蘭東部戰略重鎮巴赫姆特已長達7個月。Getty Images

瓦格納集團首腦普里格津日前發布影片，稱已「實際上包圍」巴赫姆特，烏軍只剩一條通道可逃生，包圍網正持續收緊。路透當天目擊俄軍猛烈砲擊巴赫姆特以西的通道，其中一條連接西方小鎮克羅莫夫（Khromove）的橋梁毀而砲擊。

外部評估，烏軍守城難度愈來愈高，更似乎為了撤出作準備。巴赫姆特副市長承認兩軍在街頭激戰，但城市尚未淪陷，也否認大規模撤走部隊，只有一支作戰了110天的無人機部隊撤離。

一名救護人員3日將巴赫姆特附近前線烏軍傷兵運送到克拉馬托爾斯克市內一間醫院期間，為對方進行急救。（路透）

巴赫姆特戰役已經持續長達7個月時間，俄烏戰爭開打前當地人口約有7萬人，但這座城市已經在兩國軍隊交戰中被炸成斷垣殘壁，目前約剩4000平民還在城內。

此外，俄羅斯國防部今天指出，國防部長蕭依古在烏東頓內次克地區「視察一處前線指揮所」，但沒有說明具體的視察地點和時間。俄軍一年前全面入侵烏克蘭後，俄國軍事高層就很少視察烏克蘭前線。

國防部發布的影片可以看到，蕭依古頒發勳章給俄國軍事人員，並跟東部軍區指揮官穆拉多夫（Rustam Muradov）上將一同巡視一座殘破不堪的城鎮。

蕭依古從2012年起擔任俄羅斯國防部長，但他在俄烏戰爭期間的表現受到主戰派人士嚴厲批評。