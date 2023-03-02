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遭俄軍炸斷腿 19歲烏克蘭少女拄拐杖上前線繼續戰鬥

聯合新聞網／ 即時報導
露斯蘭娜身穿迷彩服、拄著拐杖的照片在推特上爆紅，這位19歲的少女，因在前線受到俄軍的襲擊失去了左腿。(圖截自Instagram帳戶 @rusya_danilkina)
露斯蘭娜身穿迷彩服、拄著拐杖的照片在推特上爆紅，這位19歲的少女，因在前線受到俄軍的襲擊失去了左腿。(圖截自Instagram帳戶 @rusya_danilkina)

俄烏戰爭持續至今已過一年，兩國也有不少士兵因此犧牲，不過近日一位烏克蘭「志願軍」少女僅剩下一條腿、拄著拐杖的照片在推特上掀起熱議。這位19歲的女孩「露斯雅」，在烏克蘭擔任通信兵，2月10日，露斯雅遭到俄軍的迫擊砲襲擊，讓她失去了左腿，但「沒有子彈、地雷、射彈、炸彈或導彈會殺死她的精神」。世界各地的網友也無不對這位「巾幗英雄」喝采。

28日，一位少女身穿迷彩服、拄著拐杖的照片在推特上爆紅，根據推文的描寫，這位名為露斯雅（Руся）的女孩，是一位19歲的烏克蘭「通信兵」，儘管她身受重傷，失去了一條腿，「但是沒有子彈、地雷、射彈、炸彈或導彈會殺死她的精神」，露斯雅有力的眼神，以及漂亮又堅毅的臉龐，立刻掀起討論，拍攝這張照片的烏克蘭攝影師康斯坦丁（Kostiantyn）和利伯羅夫（Vlada Liberov），隨即在Instagram分享了露斯雅的故事。

利伯羅夫表示，當去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭時，露斯雅認為自己不能袖手旁觀，所以立刻加入烏克蘭的志願軍，當起「武裝部隊的耳朵」，也就是通信兵。露斯雅負責接收砲彈出境、裝備移動、步兵動態等資訊，並將情報傳遞給烏軍指揮部；但在今年2月10日，露斯雅遭遇了一起意外，她搭乘的車遭到迫擊砲攻擊，這位19歲的少女永遠失去了左腿膝蓋以下的部位，醫生更表示，如果再晚十秒，她很可能連命都不保。但露斯雅在失去左腿後，僅沉寂了兩天，便拄起拐杖，決定要繼續戰鬥。利伯羅夫也對此稱讚：「正因為有像露斯雅這樣的人，他們（俄羅斯）無法在1年內打敗我們。而且他們永遠不會得逞」。

照片爆紅後，露斯雅在Instagram上發布自己遇難當下的心路歷程，並感謝大家的關注。她表示，希望自己能為大眾樹立榜樣，成為「力量與耐力」的典範，露斯雅也俏皮的說，「雖然我看起來很可愛，但我的內心有強大的力量」，更在貼文提到自己從小就十分獨立，曾從事摔角、泰拳和混合武術等運動，拿下不少冠軍獎座。

這位少女不失19歲的純真，卻又有異於常人的勇氣，鼓舞了世界各國的網友，紛紛湧入她的Instagram留言，「感謝妳的存在，妳的力量和牢不可破的精神，就是我們時代英雄的模樣」、「真是個聰明、堅強又美麗的女孩」、「露斯雅堅持住！全烏克蘭與妳同在」、「年紀這麼小就如此命運多舛，妳的堅定與意志力真的很驚人」、「真正的烏克蘭人！祝妳早日康復」、「露斯雅妳激勵了我。一個年幼的女孩，擁有一顆寬闊的心、對生命的渴望和對祖國的愛」、「妳很勇敢，也是一個鼓舞人心的人。妳肯定會幫助其他同樣正在經歷妳所經歷的事情的人！來自比利時的祝福」。

烏克蘭 俄羅斯 推特

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