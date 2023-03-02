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阻俄羅斯人偷渡 芬蘭開始興建200公里邊境圍牆

編譯中心／綜合1日電
芬蘭已開始在其與俄羅斯長達1340公里的邊界地區「建造圍欄」，以此應對俄羅斯入侵烏克蘭後引發的大規模非法入境。（路透）
芬蘭已開始在其與俄羅斯長達1340公里的邊界地區「建造圍欄」，以此應對俄羅斯入侵烏克蘭後引發的大規模非法入境。（路透）

應對俄羅斯入侵烏克蘭後引發的大規模非法入境，芬蘭已開始在其與俄羅斯長達1340公里的邊界地區「建造圍欄」；芬蘭邊境管理局表示，計畫興建長達200公里的圍牆。

衛報報導，芬蘭2月28日宣布開工建設，邊境防衛隊在聲明中指出「將先將清理森林開始，道路建設和圍欄安裝最快可以在3月展開」。芬蘭計畫耗資約3.8億歐元（約4億美元）在其與俄羅斯的邊界上修建長達200公里、高3公尺的圍欄，頂部除了配有帶刺鐵絲網外，重點區域更配備夜視監視器、探照燈和喇叭。

目前在伊馬特拉（Imatra）邊境進行的圍牆建設預計將於6月結束，而未來在2023年至2025年之間會再另外設置70公里長的圍牆，主要集中在芬蘭東南部邊境。

芬蘭與俄羅斯邊境地區過去都「相安無事」，但芬蘭將領托爾潘南（Jari Tolppanen）去年11月曾表示，俄烏戰爭已「從根本上」改變了安全局勢。去年9月，俄羅斯總統普亭下令動員後備軍人到烏克蘭打仗後，芬蘭迎來大量俄羅斯人湧入。

愛沙尼亞、拉脫維亞與波蘭也開始著手、或計畫加強與俄國交界處的維安。

另一方面，烏克蘭迎來春季。外交部長庫列巴宣布，俄羅斯於冬季針對至關緊要基礎設施的強攻猛襲好幾個月，烏克蘭挺過去了，「我們挺過歷史上最艱難的冬季。儘管既寒冷又黑暗，我們堅不可摧」。

俄羅斯從去年10月以來就以飛彈和無人機，不斷轟炸烏克蘭的關鍵能源設施，導致數以百萬計民眾停水、停電和供暖中斷。

庫列巴在聲明中還說：「歐盟也贏了，而且讓莫斯科笑不出來，沒有俄羅斯天然氣也不會凍成冰。給俄羅斯一個建議：去你的天然氣，去你的飛彈。」烏克蘭戰爭已經讓歐洲擺脫對俄羅斯石油和天然氣的嚴重依賴。為了遏制俄羅斯透過能源收益籌集軍事開支，西方對莫斯科實施數波制裁。

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