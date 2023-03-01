基輔：烏克蘭史上最艱難冬季「我們挺過了」

基輔遭受俄國砲擊。(美聯社)

烏克蘭 的春季從今天開始。外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）宣布，俄羅斯 於冬季針對至關緊要基礎設施的強攻猛襲好幾個月，烏克蘭「挺過去了」。

法新社報導，俄羅斯從去年10月以來就以飛彈和無人機不斷轟炸烏克蘭的關鍵能源設施，導致數以百萬計民眾停水、停電和供暖中斷。

庫列巴在聲明中指出：「2023年3月1日，（俄羅斯總統）普亭（Vladimir Putin）遭遇自從他全面侵略以來第5度重大挫敗，烏克蘭讓他的冬季恐怖主義潰不成軍。」

「我們挺過我們歷史上最艱難的冬季。儘管既寒冷又黑暗，我們堅不可摧。」

庫列巴表示，莫斯科的其他挫敗還包括俄羅斯無法對烏克蘭人灌輸恐懼、無法拿下首都基輔、西方國家對克里姆林宮實施多輪制裁以及烏克蘭在戰場上的斬獲。

援助團體於冬季開始的時候曾經警告，莫斯科有針對性的戰事將會引發對歐洲的新一波移民潮，如何在長達數月天寒地凍的環境中「存活」，則是烏克蘭的首要之務。

克里姆林宮表示，平民蒙受的苦難應歸咎於基輔，因為它拒絕屈服於莫斯科的戰爭要求。

烏克蘭戰爭已經讓歐洲擺脫對俄羅斯石油和天然氣 的嚴重依賴。為了遏制俄羅斯透過能源收益籌集軍事開支，西方對莫斯科實施數波制裁。

庫列巴在聲明中還說：「歐洲聯盟也贏了，而且讓莫斯科笑不出來，沒有俄羅斯天然氣也不會凍成冰。給俄羅斯一個建議：去你的天然氣，去你的飛彈。」