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挺俄侵烏 好萊塢巨星史蒂芬席格 獲普亭授友誼勳章

編譯中心／綜合28日電
俄羅斯總統普亭（左）近日簽署一項法令，向美國好萊塢武打巨星史蒂芬席格（右）授予國家友誼勳章。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）近日簽署一項法令，向美國好萊塢武打巨星史蒂芬席格（右）授予國家友誼勳章。（美聯社）

俄羅斯總統普亭27日簽署一項法令，向美國好萊塢武打巨星史蒂芬席格（Steven Seagal）授予國家友誼勳章，稱史蒂芬席格對「對國際文化和人道主義合作的發展做出巨大貢獻」。

綜合媒體報導，在普亭簽署的法令中，稱史蒂芬席格「為國際文化與人道主義合作發展做出巨大貢獻」，使他成為國家友誼勳章最新的受獎者。

史蒂芬席格2016年入籍俄羅斯時，普亭便親自給予護照。在獲得公民身分前，史蒂芬席格便經常訪問俄羅斯，據稱他是普亭的友人，訪俄期間還曾陪普亭參加武術活動。

史蒂芬席格於2018年被任命為俄羅斯外交部駐美國與日本的人道主義特使，當時俄國大使館在臉書頁面宣布，史蒂芬席格作為「俄美人道主義關係的特別代表」任務是促進俄美雙方在文化、藝術、公眾與青年交流等方面的合作。

據報導，史蒂芬席格曾公開支持俄羅斯於2014年併吞克里米亞，並支持其入侵烏克蘭。去年夏天，他訪問被俄軍占領的頓巴斯地區。去年接受俄羅斯電視台採訪時，他提到烏克蘭對俄羅斯的生存威脅。

史蒂芬席格過去30年間演出多部好萊塢動作片而聞名，包含《天龍戰警》（Marked for Death）、《魔鬼戰將》（Under Siege）等。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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