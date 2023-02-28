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普亭控西方想肢解俄變成「迷你國家」

編譯中心／綜合27日電
駐守頓內次克地區的烏克蘭步兵，廿六日向俄軍陣地發射榴彈砲。（歐新社）
駐守頓內次克地區的烏克蘭步兵，廿六日向俄軍陣地發射榴彈砲。（歐新社）

英國衛報報導，俄羅斯總統普亭在國家電視台Rossiya於26日播出的專訪中指出，西方想要「肢解」俄羅斯，把這個大國分割成莫斯科、烏拉山區等衰弱的「迷你國家」。

普亭宣稱，美國及其北約盟邦要「讓我們承受戰略失敗」，目的是「讓我們的人民受苦」，他接著說，「在這些情況下，我們怎能忽視他們的核武力量？」

普亭說，自從蘇聯解體後，西方就在進行這個陰謀，「他們試圖完全依照他們的條件重塑這個世界，我們別無選擇，只有反制」，他並說，西方是烏克蘭「犯罪」的共謀。

普亭說，如果讓華府得逞，俄羅斯將分割為莫斯科、烏拉山區和其他不同地區，他聲稱，他的說法有「書面證據」。

普亭是在俄羅斯全面入侵烏克蘭一周年後發表上述談話，顯然是企圖強化民眾對這場莫斯科選擇發動的戰爭的支持，將其重新塑造為一場必要的戰爭，是為了保衛俄羅斯的國家生存，讓人想起二戰時蘇聯對抗納粹。

此外，在俄軍持續肆虐烏克蘭領土之際，美國、德國和波蘭有意在波蘭舉行聯合軍演，以應對俄國對北大西洋公約組織（NATO）東翼的威脅。美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯直言，俄國總統普亭對於逼降烏克蘭「過度自信」，已到不顧本國軍隊傷亡、國家名譽和經濟破滅的地步。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）更強調，除非俄羅斯民主化、非軍事化和無核化，否則烏克蘭一百年也不會與俄國和解或合作。

美國務院在克里米亞半島遭俄國併吞九周年之際發表聲明，重申克里米亞是烏國的一部分，俄國明顯違反國際法，破壞烏國主權，美國永遠不會承認俄國行徑。烏國總統澤倫斯基去年就表明，永遠不會放棄克里米亞。

另外，歐盟27日指出，由於白俄羅斯首都明斯克當局持續打壓國內反對派並支持俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，歐盟已經把針對白俄羅斯的制裁延長一年，到明年2月28日。

中央社引述法新社報導，自從白俄羅斯強人總統盧卡申柯（Alexander Lukashenko）殘酷鎮壓抗議2020年有爭議大選的示威者以來，歐盟便對白俄祭出了數波制裁。白俄羅斯還受到有針對性的經濟制裁，包括金融部門、貿易、科技和電信、能源及運輸方面等限制措施。

俄羅斯總統普亭在國家電視台Rossiya於26日播出的專訪中指出，西方想要「肢解...
俄羅斯總統普亭在國家電視台Rossiya於26日播出的專訪中指出，西方想要「肢解」俄羅斯，把這個大國變成一些衰弱的「迷你國家」。(路透)

白俄羅斯 烏克蘭 普亭

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