比照拜登搭火車 葉倫突訪烏克蘭會澤倫斯基

財政部長葉倫（右）27日突訪烏克蘭，會晤烏國總統澤倫斯基（左）和總理什米加爾。（歐新社）

財政部長葉倫 突訪烏克蘭 ，以加強拜登 政府對烏克蘭的支持，並強調對烏經濟援助幫助這個陷入困境的國家在俄羅斯入侵進入第二年時維持學校、醫院和其他基本服務的運轉。

在拜登總統意外訪問烏克蘭首都的一周後，葉倫周一也以類似的祕密方式搭乘火車抵達基輔，目的不僅是向全球強調華盛頓對烏克蘭的承諾，也是向國內展示烏國需要數十億美元非軍事援助的原因。

儘管拜登和葉倫都曾表示，華盛頓將一直支持這個東歐國家，然而民調顯示，美國人愈來愈質疑所需成本，國會有部分共和黨人呼籲對美援進行更多審查。

葉倫出發前受訪指出，如果沒有這些資金，烏克蘭人的「孩子無法繼續上學，父母無法繼續上班，他們將無法為急救人員和醫院提供資金，也無法提供讓國家正常運轉所必需的核心政府服務。」

葉倫進入基輔之際，防空警報在俄羅斯無人機夜間襲擊烏克蘭全境後依然在響。她與烏克蘭總統澤倫斯基和總理什米加爾會晤，稍後並探訪戰爭第一個月就遭空襲破壞的一所學校的老師和行政人員，他們工資來自美國直接預算援助。

葉倫在那裡宣布，撥付美國政府承諾總計100億美元經濟援助裡的第一筆12.5億美元援助。她說，美國已經向烏克蘭提供了近500億美元，其中主要為軍事援助。

俄烏戰爭去年2月爆發對烏國經濟造成空前衝擊後，烏克蘭依賴外國和當地資源為戰時預算提供金。什米加爾上周說，2023年的預算赤字可能達約380億美元。