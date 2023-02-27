直擊烏克直升機出任務 飛行員：想活著回來，最好低飛

英國廣播公司(BBC)記者在烏東前線直擊烏克蘭攻擊直升機飛行員出戰鬥任務。圖為一架烏克蘭Mi-17直升機24日從烏克蘭東部起飛。圖為示意圖，非當事直升機。（Getty Images）

英國 廣播公司(BBC)記者在烏東前線直擊烏克蘭 攻擊直升機飛行員出戰鬥任務，飛行員羅曼(Roman)說，想要活著回來，最好是低飛，貼著地面、掠過樹頂。飛得太低可能被機槍打下來，太高又可能被敵人的防空系統偵察到。對戰時的飛行員來說，不能有誤差。

34歲的羅曼只說了他的年齡，沒透露他的姓氏。他已為烏克蘭Sikorsky旅出了無數次戰鬥任務，榮獲英勇獎章。他說，「越接近目標，我們飛得越低，離地面一、兩公尺。你不只要擊中目標，必須能安全返回，把機組人員和直升機飛回來，為了下一次任務」。

過去一年，羅曼的一些夥伴沒能飛回來。

BBC記者指出，他們難得獲准進入一個跑道，但不能透露地點，以免成為俄軍攻擊目標。

BBC的攝影 機裝設在羅曼的駕駛艙，記錄他最近一次在烏東前線出任務。他的直升機後面跟著另外兩架直升機，下方是彎彎曲曲的烏克蘭戰壕，以及一個被棄置的村莊。

他們加速經過一個結冰的湖，半小時後返回，發射了80枚飛彈。

羅曼在同袍中以執行艱難任務聞名，一名駕著蘇聯老舊直升機的烏克蘭「捍衛戰士」。他的Mi-8直升機與他的年齡一樣大，而且沒有重裝甲，也沒有現代預警系統告知有飛彈來襲，每次任務都可能是最後一次。

他降落後表示，「當然有風險，我不去想它，如果發生了，不是我的問題，是我親人的問題」。聽起來像是開玩笑，他戴著頭套，看不到他的表情。

他沒有透露他攻擊的目標，可能靠近俄軍想要包圍的巴赫穆特(Bakhmut)。他說，「這是一般任務，你100%專注，你想到夥伴在地面上等你」。

他沒去想被他攻擊的俄軍。他說，「如果他們來這裡打仗，我們只是保衛我們的國家，我們不是侵略者，我們是被害者，如果要殺死俄軍，我們才能贏得戰爭，我們準備把他們殺光」。

羅曼說，用這種蘇聯軍備，烏克蘭贏不了。

他的單位裡的一名發言人說，「我們需要有導航設備的新直升機、高度精準武器和彈藥」。