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蕭茲訪印度促在俄烏戰「選邊」 莫迪：願居中調停

編譯中心／綜合26日電
德國總理蕭茲（左）訪問印度，25日與印度總理莫迪（右）會談。（Getty Images）
德國總理蕭茲（左）訪問印度，25日與印度總理莫迪（右）會談。（Getty Images）

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）25日訪問印度。印度總理莫迪（Narendra Modi）向蕭茲表示，願協助居中調停俄烏戰爭；蕭茲則重申在聯合國場合表明立場的重要性。

蕭茲25日首度以總理身分訪問印度，在新德里拜會莫迪。莫迪在會後聯合記者會上說，與蕭茲「詳細」討論了雙邊、區域以及國際議題。他表示，烏克蘭戰事的衝擊影響全球，特別是開發中國家，印度與德國對此都同感關切，並同意唯有透過各方的「共同努力」才能解決。

莫迪沒有公開批評俄羅斯，因為印度長年與俄保持密切的軍事和科技合作關係，因此在俄烏戰爭中一直保持「中立」立場，不曾點名譴責俄羅斯，在聯合國相關表決也都投棄權票。

蕭茲則指出，烏克蘭戰事造成龐大破壞與損失，違反「不應以暴力手段改變國界」的基本原則，「因此我們在聯合國明確表明立場，也是很重要的。」蕭茲的言論似乎是希望印度在俄烏戰事上明確選邊。

蕭茲還指出，印度在「困難的時間點」擔任G20主席國，他相信「印度將完全遵守這方面需要做的事情」。

西方國家正協助印度脫離在國防設備上對俄羅斯的依賴。蕭茲此行旨在深化和印度的商業和國防關係，加速推動歐盟和印度貿易協議（FTA）的進展。

據路透報導，蕭茲此前接受印度時報訪問時說，「我們希望進一步加強與印度的雙邊關係，以及兩國在全球問題上的合作，如緩解氣候變化和通過公平、綠化和可持續的方式推動經濟轉型。」

此外，印度媒體報導，德國有意協助印度生產6艘總值52億美元傳統潛艦，以因應中國在印度洋一帶的日趨活躍，而蕭茲此次來訪，應會與莫迪談及此事。

蕭茲結束新德里行程，今天南下科技大城邦加羅爾（Bengaluru），參觀在當地投資的德國公司。據蕭茲表示，目前有1800家德國公司在印度營運。

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