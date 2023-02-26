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瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫

中央社基輔26日綜合外電報導
圖為24日在巴赫姆特（Bakhmut）當地居民走過被俄軍攻擊後毀損的建築物旁。路透
圖為24日在巴赫姆特（Bakhmut）當地居民走過被俄軍攻擊後毀損的建築物旁。路透

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團聲稱已占領烏克蘭東部激烈戰鬥焦點巴赫姆特附近的村莊亞希德涅之後，烏克蘭軍方今天說，俄羅斯過去一天在亞希德涅附近的攻勢並未成功。

路透報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部在上午的戰報更新中說，俄羅斯一直在整個巴赫姆特（Bakhmut）前線集中力量進攻，亞希德涅（Yahidne）就位於火線上。

巴赫姆特爭奪戰已打了數月之久，當地7萬名居民中目前只剩下約5000人，這已成為俄羅斯一年多的入侵行動中最血腥的消耗性戰鬥。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天說，他的部隊已攻占亞希德涅。他24日聲稱已控制巴赫姆特郊區、鄰近亞希德涅的村莊別爾希夫卡（Berkhivka）。

但烏克蘭在戰報中說，攻擊仍然持續，因為莫斯科聲稱已吞併的頓內次克州（Donetsk）境內包括亞希德涅和別爾希夫卡在內的6個聚落附近的攻勢「並未成功」。

路透無法核實俄烏雙方的戰場通報。

烏克蘭在今天的戰報中說，俄羅斯軍隊在過去一天砲擊頓內次克州前線部分地區22個聚落，而烏克蘭軍隊在頓內次克州和前線其他地方擊退俄軍71次進攻。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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