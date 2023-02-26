瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫

圖為24日在巴赫姆特（Bakhmut）當地居民走過被俄軍攻擊後毀損的建築物旁。路透

俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團聲稱已占領烏克蘭 東部激烈戰鬥焦點巴赫姆特附近的村莊亞希德涅之後，烏克蘭軍方今天說，俄羅斯過去一天在亞希德涅附近的攻勢並未成功。

路透報導，烏克蘭武裝部隊參謀總部在上午的戰報更新中說，俄羅斯一直在整個巴赫姆特（Bakhmut）前線集中力量進攻，亞希德涅（Yahidne）就位於火線上。

巴赫姆特爭奪戰已打了數月之久，當地7萬名居民中目前只剩下約5000人，這已成為俄羅斯一年多的入侵行動中最血腥的消耗性戰鬥。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天說，他的部隊已攻占亞希德涅。他24日聲稱已控制巴赫姆特郊區、鄰近亞希德涅的村莊別爾希夫卡（Berkhivka）。

但烏克蘭在戰報中說，攻擊仍然持續，因為莫斯科聲稱已吞併的頓內次克 州（Donetsk）境內包括亞希德涅和別爾希夫卡在內的6個聚落附近的攻勢「並未成功」。

路透無法核實俄烏雙方的戰場通報。

烏克蘭在今天的戰報中說，俄羅斯軍隊在過去一天砲擊頓內次克州前線部分地區22個聚落，而烏克蘭軍隊在頓內次克州和前線其他地方擊退俄軍71次進攻。