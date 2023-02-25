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誓言加大對俄施壓 歐盟追加制裁121名個人和實體

中央社布魯塞爾25日綜合外電報導
歐洲聯盟誓言要加大對俄羅斯施壓，「直到烏克蘭被解放」。美聯社
歐洲聯盟誓言要加大對俄羅斯施壓，「直到烏克蘭被解放」。美聯社

歐洲聯盟誓言要加大對俄羅斯施壓，「直到烏克蘭被解放」，歐盟今天正式通過對俄國採取第10輪制裁措施，包括將121名個人和實體追加至制裁名單中，包括伊朗無人機製造商。

綜合法新社和路透社報導，昨晚商定的這些措施於今天正式通過，是歐盟第10輪制裁，旨在削弱俄國的財力和軍事物資。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特（Twitter）發文表示：「我們現正採取有史以來影響最深遠的制裁，耗盡俄羅斯的軍火庫，並嚴重打擊其經濟。」她也表示，歐盟正在給那些試圖規避歐盟制裁的人加大施壓。

歐盟外交暨安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）警告，歐盟將持續對俄羅斯實施更多制裁。

他在聲明中說：「我們將繼續加大對俄國施壓，只要有需要我們就會這麼做，直到烏克蘭從俄羅斯的野蠻侵略中解放為止。」

波瑞爾說，最新的制裁針對銀行業、俄國取得軍民兩用技術的管道以及先進技術。

制裁措施將俄國武器系統中使用的電子零組件列入禁止出口清單中，包括無人機、飛彈、直升機，以及特定的稀土材料、積體電路和熱像儀。

根據歐盟聲明，最新的制裁針對96個俄羅斯實體，即企業或國家機構，包括3家俄羅斯銀行。這次制裁也鎖定7個伊朗實體，它們製造俄軍使用的軍用無人機。

歐盟 俄羅斯 俄國

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