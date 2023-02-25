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西方各國挺烏 歐盟建物亮藍黃燈、德展俄坦克殘骸

編譯中心／綜合24日電
德國柏林有紀念俄軍侵烏一周年活動，有民眾24日在俄羅斯大使館附近「展出」一輛從烏克蘭運來、去年3月被擊毀的俄羅斯T-72坦克殘骸。（路透）
德國柏林有紀念俄軍侵烏一周年活動，有民眾24日在俄羅斯大使館附近「展出」一輛從烏克蘭運來、去年3月被擊毀的俄羅斯T-72坦克殘骸。（路透）

在俄羅斯入侵烏克蘭一周年之際，全球多地舉行聲援烏克蘭活動。英國有政治行動藝術團體在俄羅斯駐英國大使館前的道路潑灑超過黃、藍色油漆，使館前道路頓時化為烏克蘭國旗。法國巴黎艾菲爾鐵塔和比利時布魯塞爾多棟歐盟機構建築，23日晚都亮起藍黃色燈光，以示支持烏克蘭。德國柏林俄羅斯使館外，則有示威者擺放一台去年3月在烏克蘭被炸毀的俄軍T-72坦克殘骸。

根據Led By Donkeys在推特發布的影片及路透報導，他們將藍、黃色油漆潑灑在俄駐英大使館外的貝斯沃特路（Bayswater Road）車道，形成一幅巨大的烏克蘭國旗，以提醒俄國總統普亭「烏克蘭有權自主」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）已依據阻礙交通、刑事損害等罪嫌，拘留現場三名男性及一名女性，並進行調查和展開詢問。倫敦另有民眾在特拉法加廣場參加守夜活動，參與者高舉烏克蘭國旗，和寫有「把普亭扔進垃圾桶」的標語。

在柏林出現大規模反戰示威，遊行隊伍先在馬克思大道上的「莫斯科咖啡館」前集合，這家著名活動場所當天暫時更名為「基輔咖啡館」，警方估計至少1萬人參加。一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄國大使館前，砲口正好對著大使館，象徵俄國政權的沈淪。這是柏林一個民間組織從烏克蘭國防部借來的戰利品。

一名婦女24日在塞爾維亞貝爾格勒舉行的俄羅斯入侵烏克蘭一周年追悼會上，點燃黃、藍...
一名婦女24日在塞爾維亞貝爾格勒舉行的俄羅斯入侵烏克蘭一周年追悼會上，點燃黃、藍色蠟燭。（美聯社）

法國巴黎政府在艾菲爾鐵塔打上藍色與黃色燈光，以示與烏克蘭團結。在布魯塞爾，歐洲議會與歐盟執委會等歐盟建築，也打上與烏克蘭國旗顏色相同的燈光。

烏克蘭 大使館 歐盟

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