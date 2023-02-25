西方各國挺烏 歐盟建物亮藍黃燈、德展俄坦克殘骸

德國柏林有紀念俄軍侵烏一周年活動，有民眾24日在俄羅斯大使館附近「展出」一輛從烏克蘭運來、去年3月被擊毀的俄羅斯T-72坦克殘骸。（路透）

在俄羅斯入侵烏克蘭 一周年之際，全球多地舉行聲援烏克蘭活動。英國有政治行動藝術團體在俄羅斯駐英國大使館 前的道路潑灑超過黃、藍色油漆，使館前道路頓時化為烏克蘭國旗。法國巴黎艾菲爾鐵塔和比利時布魯塞爾多棟歐盟 機構建築，23日晚都亮起藍黃色燈光，以示支持烏克蘭。德國柏林俄羅斯使館外，則有示威者擺放一台去年3月在烏克蘭被炸毀的俄軍T-72坦克殘骸。

根據Led By Donkeys在推特發布的影片及路透報導，他們將藍、黃色油漆潑灑在俄駐英大使館外的貝斯沃特路（Bayswater Road）車道，形成一幅巨大的烏克蘭國旗，以提醒俄國總統普亭「烏克蘭有權自主」。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）已依據阻礙交通、刑事損害等罪嫌，拘留現場三名男性及一名女性，並進行調查和展開詢問。倫敦另有民眾在特拉法加廣場參加守夜活動，參與者高舉烏克蘭國旗，和寫有「把普亭扔進垃圾桶」的標語。

在柏林出現大規模反戰示威，遊行隊伍先在馬克思大道上的「莫斯科咖啡館」前集合，這家著名活動場所當天暫時更名為「基輔咖啡館」，警方估計至少1萬人參加。一輛廢棄的俄軍坦克停放在俄國大使館前，砲口正好對著大使館，象徵俄國政權的沈淪。這是柏林一個民間組織從烏克蘭國防部借來的戰利品。

一名婦女24日在塞爾維亞貝爾格勒舉行的俄羅斯入侵烏克蘭一周年追悼會上，點燃黃、藍色蠟燭。（美聯社）

法國巴黎政府在艾菲爾鐵塔打上藍色與黃色燈光，以示與烏克蘭團結。在布魯塞爾，歐洲議會與歐盟執委會等歐盟建築，也打上與烏克蘭國旗顏色相同的燈光。