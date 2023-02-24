烏抗俄1年發行紀念鈔 還打算印勝戰新鈔

烏克蘭央行23日發行一款紀念紙鈔，鈔票一面描繪了3名士兵合力升起烏克蘭國旗，另一面是被捆住的雙手，代表俄軍入侵烏克蘭犯下的戰爭罪行。（路透）

烏克蘭 中央銀行23日發行對抗俄羅斯 全面入侵周年紀念鈔，上頭描繪3名士兵合力豎起一面烏克蘭國旗。央行 打算發行一系列紀念性券幣，並且已在規畫發行勝戰新鈔。

路透報導，面額20荷林夫納（約0.54美元）紙鈔另一面是雙手遭到捆綁的圖樣，明顯影射基輔指控俄軍在烏克蘭犯下的戰爭罪行。莫斯科則是對此予以否認。

自從去年2月24日遭到俄國全面入侵以來，烏克蘭央行致力維持經濟運轉並保持穩定。央行去年夏天將官方匯率定在36.57荷林夫納兌1美元，並且經常干預匯巿以支撐本國貨幣。

由於西方盟友提供上百億美元援助，使得烏克蘭外匯儲備增加到近300億美元，略高於戰爭開始的階段。

烏克蘭央行總裁皮什尼（Andriy Pyshnyi）皮什尼表示，具有創新防偽功能的新紙鈔將發行30萬套。央行官員透露，設計和製作這款紀念紙鈔花了8個月時間。

此外，政治行動藝術團體Led By Donkeys同日在俄羅斯駐英國大使館前的道路潑灑超過300公升黃、藍色油漆，使館前道路頓時化為烏克蘭國旗。

Led By Donkeys的構想是在俄羅斯使館前製造面積約500平方公尺的烏克蘭國旗。不過，隨著車流往來，藍、黃兩色油漆可拖行延伸數十公尺。