中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

俄烏戰爭將屆周年前夕，華爾街日報(WSJ)22日獨家報導，中國愈來愈擔心西方加大對烏克蘭的軍事支持將嚴重削弱俄羅斯 ，儘管中方向俄羅斯提供軍事支持仍極為克制，但有情報顯示，中國正權衡是否軍援俄羅斯，拜登 政府正考慮是否公開這些情報。

美國國務卿布林肯18日接受媒體訪問時表示，美方相信「中國正認真考慮提供殺傷性武器給俄羅斯」；據美國和歐洲官員透露，儘管中國尚未做出最終決定，但西方最近幾周獲悉北京 可能放鬆軍援俄羅斯的自我限制。

北京之前對俄羅斯的支持僅限於財政援助及石油採購，但最新的情報評估，這種立場似已發生轉變。

一名西方高級官員表示，外界對中國向俄羅斯提供哪些實際幫助，直到現在仍無法完全掌握，然而根據美國及其盟友最新掌握的情報，已愈來愈清晰。

聯合國安理會將於24日就俄烏戰爭一周年舉行會議，拜登政府內部正討論是否屆時公開這些情報。華爾街日報指出，早前慕尼黑安全會議期間，一些西方國家曾在閉門會議上呼籲中國不要援助莫斯科，卻無結果，最終導致布林肯及英國外交大臣柯維立(James Cleverly)公開發出警告，指稱中國正在認真考慮供應俄羅斯武器。

消息人士指出，布林肯與出席慕尼黑安全會議的中共中央外事辧主任王毅會談不歡而散，加上在未來的國際會議上，美中高級官員沒有會晤的安排，於是才有公開有關情報的計畫。

美國官員透露，拜登政府已為可能公開有關情報做準備，但迄今仍未決定是否公開，或何時公開。

白宮國家安全會議對有關報導拒絕評論，但國務院發言人普萊斯(Ned Price)表示，華盛頓正在密切關注，以確定中國是否向俄羅斯提供致命武器。

中國外交部發言人汪文斌22日在例行記者會上沒有直接回應這個問題，但強調「眾所周知，包括美國在內的北約國家是烏克蘭戰場最大的武器供應國，但他們口口聲聲說中國可能向俄羅斯提供武器」。

美國官員表示，最新的情報指出，北京可能軍援俄羅斯，凸顯出對俄羅斯總統普亭可能使用核武的擔憂日增。這些官員說，雖然中國一直擔心俄烏戰爭讓莫斯科變得肆無忌憚，但也憂慮一旦俄羅斯戰爭失敗所帶來的嚴重經濟及政治後果。

中國的武器貿易一直處於保密狀態，目前還不清楚一旦軍援俄羅斯，可能會提供什麼武器。 中國在武器生產方面處於世界領先地位，這些武器在俄烏戰爭中正大量使用，包括遠程火砲系統、精確多管火箭發射器、反坦克和地對地飛彈，以及小型戰術無人機等。