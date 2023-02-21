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白俄羅斯因應侵略 將組建15萬志願軍

編譯中心／綜合20日電
白俄羅斯總統盧卡申科表示，一旦發生侵略，將作出快速、嚴厲且適當的反應。 （Getty Images）
白俄羅斯總統盧卡申科表示，一旦發生侵略，將作出快速、嚴厲且適當的反應。 （Getty Images）

白俄羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)20日表示，他已下令組建一支新的領土防衛志願軍，好讓每個人知道如何「處理武器」，並準備好因應侵略行徑，並且在承平時期維護公共秩序。

央廣引述路透報導，盧卡申科在安全會議中說，情勢並不安逸，他已再三重申，每個男性都應該至少會處理武器。「至少為了保護他的家人，如果需要的話，他的家園，他自己的土地，以及—如果必要的話—還有他的國家」。

盧卡申科在1年前同意讓俄羅斯，借道白俄出兵烏克蘭。他常說，只有在白俄羅斯受到攻擊，他的軍隊才會作戰。他也說，烏克蘭的「經驗」需要採取額外的防衛。

盧卡申科20日表示，一旦發生侵略，白俄羅斯將作出快速、嚴厲且適當的反應。

白俄國防部長赫瑞寧(Viktor Khrenin)指出，領土防衛部隊將有10萬到15萬名志願軍，如果需要的話還會更多。理想的情況下，這個準軍事組織將出現在每個村莊和城鎮。

根據國際戰略研究所(International Institute for Strategic Studies)2022年的「軍事平衡」(Military Balance)報告，白俄羅斯約有4萬8千名職業軍人、以及大約1萬2千名州邊防部隊。

白俄羅斯 烏克蘭 國防部

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