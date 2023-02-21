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俄去年GDP萎縮2.1% 制裁衝擊低於預期

編譯中心／綜合20日電

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭將滿一周年之際，俄羅斯聯邦統計局（Rosstat）20日公布數據指出，2022年俄國經濟萎縮2.1%，顯示西方對俄國制裁的衝擊比預期小。

中央社引述法新社報導，俄羅斯聯邦統計局發布的數據優於俄羅斯經濟發展部去年9月預測萎縮2.9%，以及俄國央行預期國內生產毛額（GDP）下滑大約3%。

凱投宏觀公司（Capital Economics）經濟學家皮奇（Liam Peach）表示：「2022年俄國GDP萎縮2.1%小於預期，且跟第4季的增長吻合一致，提供進一步證據顯示，俄國經濟歷經第2季的制裁初步打擊後趨於穩定。」

路透報導，俄羅斯聯邦統計局對於2022年GDP的首次估計，比起俄烏戰爭開打後不久的官方預測有了顯著改善。

俄羅斯經濟發展部去年4月曾預測，2022年俄國經濟將萎縮12%以上。

另外，土耳其外交部長卡夫索格魯20日表示，土耳其沒有出口可用於俄烏戰爭的產品給俄羅斯。美國國務卿布林肯抵達土耳其訪問，重申支持瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織。

美國在本月初曾警告土耳其不要出口化工產品、晶片等物品給俄羅斯。卡夫索格魯說：「我們向俄羅斯出口可用於國防工業的產品並非事實。如果我方在這項議題上有任何違規行為，我們要求美國告知。」

美國財政部高層官員本月初訪問土耳其政府和私營部門，敦促雙方加強合作，阻斷可被用於莫斯科國防工業的貨物輸出。

前往土耳其訪問的布林肯重申，基於瑞典和芬蘭已經採取一些必要步驟，華府強烈支持兩國盡速加入北約。卡夫索格魯則強調需要更多具體步驟。

兩人並表示，北約成員國必須說服瑞典採取更多行動，尤其是必須解決安卡拉關切的事項，以爭取土耳其支持瑞典入會。

俄羅斯 俄國 瑞典

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