西方軍援勝過蘇聯製武器？烏軍士兵：豹2戰車就像賓士

烏克蘭自從遭到俄羅斯入侵後收到來世界各國的軍援，一名在德國明斯特受訓的烏軍士兵更將「豹2式戰車」比作「賓士汽車」，並希望能在戰爭中取得突破。（Getty Images）

烏克蘭 自從遭到俄羅斯入侵後收到來世界各國的軍援，一名在德國 明斯特（Munster）受訓的烏軍士兵更將「豹2式戰車」（Leopard 2）比作「賓士汽車 」（Mercedes），並希望能在戰爭中取得突破。

路透報導，這名57歲的烏軍士兵是在德國以模擬器上進行訓練的數十名烏兵之一，3月更將返回烏克蘭投入戰事。當被問到西方國家和蘇聯的戰車系統的差別時，他回答道「你可以想像成賓士和『Zhiguli』之間的差別」，Zhiguli是以「拉達」（Lada）作為品牌在西方銷售的蘇聯汽車。

此外，這名士兵還表示「我們明智地使用這種現代武器至關重要，它會帶來突破、我們最終會獲勝」，當被問及如何克服恐懼時，該烏兵表示「恐懼？是，每個人都害怕，但關鍵是你如何處理你的恐懼、以及如何克服恐懼並繼續戰鬥」。

不過另一名正接受「貂鼠式步兵戰鬥車」（Marder Infantry Fighting Vehicle）訓練的33歲烏軍士兵表示「西方系統與烏克蘭人一直在使用的蘇聯系統相距不遠」，他補充說「我們有類似武器系統的經驗，邏輯上是一樣的，有時我們甚至不需口譯員來理解教官」。