我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／土耳其震出300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長

紐時：拜登閃電訪問基輔 與普亭對抗白熱化

西方軍援勝過蘇聯製武器？烏軍士兵：豹2戰車就像賓士

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭自從遭到俄羅斯入侵後收到來世界各國的軍援，一名在德國明斯特受訓的烏軍士兵更將「豹2式戰車」比作「賓士汽車」，並希望能在戰爭中取得突破。（Getty Images）
烏克蘭自從遭到俄羅斯入侵後收到來世界各國的軍援，一名在德國明斯特受訓的烏軍士兵更將「豹2式戰車」比作「賓士汽車」，並希望能在戰爭中取得突破。（Getty Images）

烏克蘭自從遭到俄羅斯入侵後收到來世界各國的軍援，一名在德國明斯特（Munster）受訓的烏軍士兵更將「豹2式戰車」（Leopard 2）比作「賓士汽車」（Mercedes），並希望能在戰爭中取得突破。

路透報導，這名57歲的烏軍士兵是在德國以模擬器上進行訓練的數十名烏兵之一，3月更將返回烏克蘭投入戰事。當被問到西方國家和蘇聯的戰車系統的差別時，他回答道「你可以想像成賓士和『Zhiguli』之間的差別」，Zhiguli是以「拉達」（Lada）作為品牌在西方銷售的蘇聯汽車。

此外，這名士兵還表示「我們明智地使用這種現代武器至關重要，它會帶來突破、我們最終會獲勝」，當被問及如何克服恐懼時，該烏兵表示「恐懼？是，每個人都害怕，但關鍵是你如何處理你的恐懼、以及如何克服恐懼並繼續戰鬥」。

不過另一名正接受「貂鼠式步兵戰鬥車」（Marder Infantry Fighting Vehicle）訓練的33歲烏軍士兵表示「西方系統與烏克蘭人一直在使用的蘇聯系統相距不遠」，他補充說「我們有類似武器系統的經驗，邏輯上是一樣的，有時我們甚至不需口譯員來理解教官」。

烏克蘭 汽車 德國

上一則

「以為地會裂開」 土耳其規模6.4地震後又發生32餘震

下一則

影／土耳其震出長達300公里大裂縫 幾乎等於台灣總長度

延伸閱讀

烏：俄打算3月底拿烏東 逼談判

烏：俄打算3月底拿烏東 逼談判
「純粹好玩」 2士兵涉上網賣槍械 重懲送辦

「純粹好玩」 2士兵涉上網賣槍械 重懲送辦
中國擬軍援俄「殺傷性武器」？布林肯：中試圖雙管齊下

中國擬軍援俄「殺傷性武器」？布林肯：中試圖雙管齊下
俄稱突破烏東兩道防線 西方急增軍援

俄稱突破烏東兩道防線 西方急增軍援

熱門新聞

國務卿部林肯。(美聯社)

布林肯：中國正考慮供給俄國 「致命的支援」

2023-02-19 12:19
普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

北溪管線被炸新聞不難找 調查記者：主流媒體在政府內似乎沒人

2023-02-14 10:22
紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

2023-02-18 00:41
英國倫敦是尖峰時段全球行車速度最慢的城市，平均時速僅14公里。（歐新社）

最新全球塞車排名出爐 倫敦最塞 台灣第一是「這縣市」

2023-02-16 06:31
喬治（左）與夏綠蒂（右）受到大人影響，據傳已經討厭叔叔和嬸嬸。（歐新社資料照片）

叔叔、嬸嬸怎麼了？威廉與凱特的孩子也討厭哈利與梅根

2023-02-18 08:38
普里格津(左)正在累積政治追隨者，使其有可能挑戰普亭。(美聯社)

CNN：普亭統治出現模糊裂痕 傭兵頭子是否取而代之？

2023-02-19 15:10

超人氣

更多 >
瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳

瓦斯大漲價4補助可申請 氣候基金90至120元主動入帳
雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴

雞蛋1.99一去不復返…超市特價促銷 民眾仍嫌貴
您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友

您能找出圖中錯誤嗎？這一題考倒數十萬網友
被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊

被罵「愚蠢華人」 亞裔女公車上遭蛋襲 金山男咆哮攻擊
頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲

頂流明星「一問三不知」遭央視暗批：絕望的文盲