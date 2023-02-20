烏：俄打算3月底拿烏東 逼談判

俄烏戰爭即將在24日屆滿一年，雙方從去年秋天起在戰線僵持，如今都準備採取新攻勢。俄軍想在烏東圍殲烏軍，烏軍想在烏南反攻切斷俄占領區，彼此都想徹底削弱對方。烏克蘭 研判，俄國 打算3月底前拿下烏東頓巴斯全境，逼烏克蘭談判。

紐約時報報導，在烏克蘭東、南側蜿蜒約960公里長的俄烏前線，幾乎整個冬天都呈進展緩慢但戰況激烈的態勢。

俄方在戰事屆滿一周年前夕發起新攻勢，利用數以萬計去年秋天動員並完訓的後備軍人，在烏東猛攻田間滿是彈坑、森林焦黑的烏軍陣地，想找出前線烏軍的破綻進而撕開防線。

基輔方面，烏克蘭國安會前高層丹尼柳克表示烏軍加緊在海外訓練數千兵力、加快積累重武器與彈藥，準備痛擊俄軍。

烏克蘭情報單位表示，俄國總統普亭已下令要在3月底前拿下頓巴斯全境。目前在烏克蘭境內有32萬俄軍，另有15萬人還在受訓，俄方已在烏東前線增援攻擊烏軍重要陣地。

俄烏從去年5月就在烏東的巴赫姆特激戰，俄方現有望拿下這座戰略要城，俄軍另努力確保攸關戰事成敗的補給線。

軍事分析家指俄軍正聚集數萬兵力，想在頓巴斯展開鉗形攻勢，分從南北包抄烏軍。俄軍可能還會另闢新戰線讓烏克蘭防守時備多力分；烏軍正密切監控俄軍會否從本土攻向烏國邊境城市蘇米，以及捲土重來進攻哈爾科夫州。

軍事分析家認為，烏克蘭最有把握的反攻位置應是在南部，大部分烏南俄占區都在烏軍海馬士多管火箭射程內。烏軍已利用海馬士迫使戰場俄軍將彈藥庫、指揮所與其他重要補給置於離前線更遠之處。

【國際組／綜合報導】隨著俄烏衝突即將於本周屆滿周年，緊張局勢正在加劇。歐盟 對基輔彈藥短缺的問題示警，說問題必須迅速解決，波蘭則表示希望美國加派兵力駐紮波蘭。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾在德國慕尼黑安全會議中說：「讓我們加速向烏克蘭提供軍事援助，因為從現有彈藥這方面來看，烏克蘭正處於危急狀態。」他說：「必須在幾周內迅速解決彈藥短缺問題。」