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烏克蘭遊說美國國會議員 盼拜登提供F-16戰機

中央社／慕尼黑19日綜合外電報導
多位美國國會議員表示，烏克蘭官員要求他們施壓拜登政府提供F-16戰機給烏國。圖為南韓空軍的F-35A戰機與美國空軍的F-16戰機19日共同演習。（路透）
多位美國國會議員表示，烏克蘭官員要求他們施壓拜登政府提供F-16戰機給烏國。圖為南韓空軍的F-35A戰機與美國空軍的F-16戰機19日共同演習。（路透）

多位美國國會議員表示，烏克蘭官員要求他們施壓拜登政府提供F-16戰機給烏國。烏克蘭方面認為這些戰機將提升他們以美製飛彈打擊俄羅斯飛彈部隊的能力。

路透報導，這項遊說是周末在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊進行的，會談成員包括烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等官員，以及美國民主、共和兩黨的參眾議員。

美國聯邦參議員凱利（Mark Kelly）昨晚向路透表示，烏克蘭官員「向我們表示需要（F-16）以壓制敵人空防，如此一來烏軍的無人機」即可穿越俄羅斯前線。凱利過去是太空人，也曾在戰爭中駕駛過海軍戰鬥機。

拜登總統上個月被問到美國是否會提供烏克蘭F-16戰機時，他明確回應：「不會。」

拜登政府官員今天也說，美國應專注於提供可立即投入戰場的武器，而非需要大量訓練才能操作的戰機。不過他們並未全然排除提供F-16的可能性。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，「討論將在接下來數周與數個月內持繼續進行。」

這次慕尼黑安全會議以烏克蘭議題為主軸，且召開時間點正值俄羅斯侵烏即將於24日屆滿1年之際。俄羅斯在戰場上碰上一連串挫敗後，俄烏兩方在戰場上陷入持久戰，戰局多集中在烏東頓巴斯（Donbas）地區。

參議員凱利和其他三位美國議員告訴路透，他們認為，國會有愈來愈多人支持提供F-16戰機給烏克蘭。

烏克蘭空軍改裝美製AGM-88 HARM高速反輻射飛彈，讓這型空對地飛彈可自俄羅斯設計的MiG-29戰機上發射。這型飛彈會依地對空飛彈部隊雷達的電子訊號瞄準目標。

美國國會議員們表示，烏克蘭官員認為他們的飛行員如果可用F-16上更先進的航電裝置發射AGM-88，將可更有效瞄準俄羅斯的S-300與S-400防空飛彈系統。

凱利說：「烏克蘭官員主張，他們需要這架飛機（F-16）來進行（壓制敵人空防）任務。」他說：「他們或許認為，這樣他們可更精準打擊S-400。」

凱利表示，雖然至少需要一年訓練才能掌握F-16所有功能，但烏克蘭飛行員「可以在幾個月內…學會少數幾樣事情」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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