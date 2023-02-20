烏克蘭遊說美國國會議員 盼拜登提供F-16戰機

多位美國國會議員表示，烏克蘭官員要求他們施壓拜登政府提供F-16戰機給烏國。圖為南韓空軍的F-35A戰機與美國空軍的F-16戰機19日共同演習。（路透）

多位美國國會議員表示，烏克蘭 官員要求他們施壓拜登 政府提供F-16戰機給烏國。烏克蘭方面認為這些戰機將提升他們以美製飛彈打擊俄羅斯 飛彈部隊的能力。

路透報導，這項遊說是周末在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）場邊進行的，會談成員包括烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）等官員，以及美國民主、共和兩黨的參眾議員。

美國聯邦參議員凱利（Mark Kelly）昨晚向路透表示，烏克蘭官員「向我們表示需要（F-16）以壓制敵人空防，如此一來烏軍的無人機」即可穿越俄羅斯前線。凱利過去是太空人，也曾在戰爭中駕駛過海軍戰鬥機。

拜登總統上個月被問到美國是否會提供烏克蘭F-16戰機時，他明確回應：「不會。」

拜登政府官員今天也說，美國應專注於提供可立即投入戰場的武器，而非需要大量訓練才能操作的戰機。不過他們並未全然排除提供F-16的可能性。

美國駐聯合國大使托馬斯-格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）告訴美國有線電視新聞網（CNN）說，「討論將在接下來數周與數個月內持繼續進行。」

這次慕尼黑安全會議以烏克蘭議題為主軸，且召開時間點正值俄羅斯侵烏即將於24日屆滿1年之際。俄羅斯在戰場上碰上一連串挫敗後，俄烏兩方在戰場上陷入持久戰，戰局多集中在烏東頓巴斯（Donbas）地區。

參議員凱利和其他三位美國議員告訴路透，他們認為，國會有愈來愈多人支持提供F-16戰機給烏克蘭。

烏克蘭空軍改裝美製AGM-88 HARM高速反輻射飛彈，讓這型空對地飛彈可自俄羅斯設計的MiG-29戰機上發射。這型飛彈會依地對空飛彈部隊雷達的電子訊號瞄準目標。

美國國會議員們表示，烏克蘭官員認為他們的飛行員如果可用F-16上更先進的航電裝置發射AGM-88，將可更有效瞄準俄羅斯的S-300與S-400防空飛彈系統。

凱利說：「烏克蘭官員主張，他們需要這架飛機（F-16）來進行（壓制敵人空防）任務。」他說：「他們或許認為，這樣他們可更精準打擊S-400。」

凱利表示，雖然至少需要一年訓練才能掌握F-16所有功能，但烏克蘭飛行員「可以在幾個月內…學會少數幾樣事情」。