慕尼黑安全會議 澤倫斯基：巨人歌利亞 今年將倒下
慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17至19日舉行，今天揭幕時，烏克蘭總統澤倫斯基以視訊進行開幕演講，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的「大衛與歌利亞之戰」，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。他同時在第73屆柏林影展開幕式發表演說中，將俄國入侵與柏林圍牆相提並論，呼籲影人在「自由與暴政」的戰鬥中選邊站。
早前閃電訪歐的澤倫斯基已回到基輔，透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度。他將烏克蘭喻為聖經故事對抗巨人歌利亞的大衛，指出大衛要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。
澤倫斯基強調，歌利亞已經開始敗退，「無論如何將在今年倒下」，並樂觀期待明年戰爭結束的此刻將親自參加會議。喜劇演員出身的澤倫斯基也在柏林影展演說，呼籲電影人「打破第4道牆」，直接向觀眾喊話。他指出，藝術可以選擇要「選邊站」或「維持中立」，不過後者無異於支持暴政。
慕尼黑安全會議今年盛況空前，共有40國領袖和近100位國防及外交部長出席。美國代表團由副總統賀錦麗率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大，可見美國朝野對這場歐洲戰爭的重視。
英相蘇納克18日將出席慕尼黑安全會議。首相府今天預告，蘇納克將呼籲藉由商定新的北約規章，提供烏克蘭長期安全保障、保衛烏克蘭免於遭受俄羅斯周而復始的威脅。此外，他將敦促各國提供烏克蘭符合北約標準的先進防衛能力。
德國總理蕭茲今天也呼籲西方盟國，手邊若是有能派上用場的戰車，就應「立刻」援助給烏克蘭。蕭茲這番喊話象徵德國的立場出現戲劇性的轉變，先前德國因遲遲不願批准各國軍援烏克蘭豹2主戰車（Leopard），而受到各界的批評。
蕭茲在談話中還表示，德國將「協助我們的夥伴國家做出決定，例如在德國訓練烏克蘭士兵，或為他們提供後勤與物資支援」。
但在烏克蘭誓言打倒俄國的同時，美國參謀首長聯席會議主席密利近日受訪時，表示俄烏都不可能達成軍事目標，相信戰爭會在談判桌上結束。當記者問到俄烏外交時刻是否已經過去，密利則說，「我們距離春季開始還有幾周，但這是滾動的窗口，任何時刻都有機會」。他也表示，雙方都「相當努力固守於他們的目標」，並且不願意談判。
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