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慕尼黑安全會議 澤倫斯基：巨人歌利亞 今年將倒下

編譯中心／綜合17日電
澤倫斯基16日在柏林影展開幕視訊致詞，以自己過去做為演員的經歷，將俄國入侵烏克蘭與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人「打破第四道牆」。（Getty Images）
澤倫斯基16日在柏林影展開幕視訊致詞，以自己過去做為演員的經歷，將俄國入侵烏克蘭與柏林圍牆相提並論，呼籲電影人「打破第四道牆」。（Getty Images）

慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）17至19日舉行，今天揭幕時，烏克蘭總統澤倫斯基以視訊進行開幕演講，將俄羅斯的侵略比喻為以小博大的「大衛與歌利亞之戰」，強調巨人歌利亞「無論如何將在今年倒下」。他同時在第73屆柏林影展開幕式發表演說中，將俄國入侵與柏林圍牆相提並論，呼籲影人在「自由與暴政」的戰鬥中選邊站。

早前閃電訪歐的澤倫斯基已回到基輔，透過視訊演說，首先感謝在場各國領袖協助抵禦俄軍侵略，同時呼籲加快軍援速度。他將烏克蘭喻為聖經故事對抗巨人歌利亞的大衛，指出大衛要有彈弓才能打敗巨人，因此烏克蘭需要更多武器。

澤倫斯基強調，歌利亞已經開始敗退，「無論如何將在今年倒下」，並樂觀期待明年戰爭結束的此刻將親自參加會議。喜劇演員出身的澤倫斯基也在柏林影展演說，呼籲電影人「打破第4道牆」，直接向觀眾喊話。他指出，藝術可以選擇要「選邊站」或「維持中立」，不過後者無異於支持暴政。

慕尼黑安全會議今年盛況空前，共有40國領袖和近100位國防及外交部長出席。美國代表團由副總統賀錦麗率領60位參眾議員出席，規模堪稱歷年最大，可見美國朝野對這場歐洲戰爭的重視。

英國首相蘇納克（右）18日擬在慕尼黑安全會議呼籲北約提供烏克蘭安全保障。圖為烏克...
英國首相蘇納克（右）18日擬在慕尼黑安全會議呼籲北約提供烏克蘭安全保障。圖為烏克蘭總統澤倫斯基（左）8日閃電訪英時，蘇納克陪同視察在英國境內受訓的烏克蘭武裝部隊。（取材自英國首相府提供）

英相蘇納克18日將出席慕尼黑安全會議。首相府今天預告，蘇納克將呼籲藉由商定新的北約規章，提供烏克蘭長期安全保障、保衛烏克蘭免於遭受俄羅斯周而復始的威脅。此外，他將敦促各國提供烏克蘭符合北約標準的先進防衛能力。

德國總理蕭茲今天也呼籲西方盟國，手邊若是有能派上用場的戰車，就應「立刻」援助給烏克蘭。蕭茲這番喊話象徵德國的立場出現戲劇性的轉變，先前德國因遲遲不願批准各國軍援烏克蘭豹2主戰車（Leopard），而受到各界的批評。

蕭茲在談話中還表示，德國將「協助我們的夥伴國家做出決定，例如在德國訓練烏克蘭士兵，或為他們提供後勤與物資支援」。

但在烏克蘭誓言打倒俄國的同時，美國參謀首長聯席會議主席密利近日受訪時，表示俄烏都不可能達成軍事目標，相信戰爭會在談判桌上結束。當記者問到俄烏外交時刻是否已經過去，密利則說，「我們距離春季開始還有幾周，但這是滾動的窗口，任何時刻都有機會」。他也表示，雙方都「相當努力固守於他們的目標」，並且不願意談判。

烏克蘭 德國 澤倫斯基

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