超越中東移民 去年110萬烏民湧德 成為德國第2大外籍人口

德國聯邦統計局16日表示，2022年約有110萬人從烏克蘭抵達德國，超過2015年左右從中東湧入的移民人數。（取材自推特）

德國 聯邦統計局16日表示，2022年約有110萬人從烏克蘭 抵達德國，超過2015年左右從中東湧入的移民 人數。

中央廣播電台報導，德國聯邦統計局指出，三分之二來自烏克蘭的移民是在俄羅斯侵略烏克蘭後的頭三個月抵達，介於去年3月到5月之間。

2月24日是俄羅斯入侵烏克蘭屆滿一周年，這場侵略行動導致數百萬烏克蘭人流離失所。

根據德國聯邦統計局，除去後來返回烏克蘭的人，從烏克蘭到德國的移民在2022年達到96萬2000人，超過在2014年到2016年間從敘利亞、阿富汗以及伊拉克來到德國的移民總數83萬4000人。

該統計局說，截至2022年10月，烏克蘭公民已成為德國第二大外籍人口，僅次於土耳其公民。

另外，中央社引述法新社報導，以國外交部在外長柯恩（Eli Cohen）16日抵達基輔後發表聲明說，柯恩「將在基輔進行正式訪問，期間將會見烏克蘭總統澤倫斯基以及外長庫列巴（Dmytr Kuleba）」。

自俄軍去年2月進攻烏克蘭以來，以色列的態度謹慎，設法在交戰雙方之間保持中立。柯恩此次到訪預定將全面重開基輔以國大使館。

以色列在俄烏戰爭期間，曾運送人道賑濟品至烏克蘭，但未交運武器。不過內唐亞胡總理本月稍早接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時說，他「當然研究過」是否為烏克蘭提供軍援。

俄軍曾積極介入敘利亞內戰，而自這場戰爭2011年爆發以來，以色列已進行過數百次空襲，目標對準敘利亞政府軍及其盟邦伊朗支持的部隊和真主黨份子。

以色列也重視與俄羅斯的特殊關係，因為以國有100多萬公民源自前蘇聯。