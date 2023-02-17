參聯會主席密利：戰爭會談判結束 俄烏都不可能達軍事目標

美國參謀首長聯席會議主席密利上將，攝於14日。(路透)

美國參謀首長聯席會議主席密利 上將（Gen. Mark Milley）近日接受金融時報訪問時，談到五角大廈啟動了武器的庫存的檢討，同時稱他仍相信俄烏戰爭會在談判桌上結束，而莫斯科與基輔都不可能達成他們的軍事目標。

根據金融時報17日刊登的報導，密利上將稱「俄羅斯 人幾乎不可能以軍事手段達成他們的政治目標，俄羅斯不太可能將要擊潰烏克蘭 ，這不會發生」。但他也指出，「對烏克蘭來說，今年就把俄羅斯人踢出俄方佔領的每一寸烏方國土同樣非常、非常困難。這不是說不可能發生…但是極其困難，基本上需要俄軍崩潰」。

當記者問到俄烏之間的外交時刻是否已經過去時，密利上將則說，「我們距離春季開始還有幾周，但這是滾動的窗口，任何時刻都有機會」。他也表示，雙方都「相當努力固守於他們的目標」，並且不願意談判。

密利上將表示，俄烏衝突呼應了二戰的教訓，即侵略必須「用堅定、威懾與軍事力量」加以阻止，但他也提到，有了俄羅斯的核武庫，風險會更高，「在這種特殊情況下，針對的是廣大又擁有核武的國家。所以，你必須非常、非常清醒地管理升級。在此同時，必須堅持聯合國所成立與國際秩序所仰賴的原則」。