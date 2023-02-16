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克里米亞是「紅線」 布林肯：美方未積極鼓勵烏軍收復

編譯周辰陽／即時報導
美國國務卿布林肯，攝於15日。(美聯社)
美國國務卿布林肯，攝於15日。(美聯社)

Politico報導，美國國務卿布林肯15日跟一群專家進行Zoom視訊通話時表示，烏克蘭試圖奪回克里米亞將是俄羅斯總統普亭的一條紅線，可能導致俄方做出更廣泛的回應。

據指出，有人在此次非公開的Zoom視訊通話問道，美國是否願意協助基輔當局實現烏克蘭收復此一被莫斯科奪取領土的長期目標。四位了解布林肯回應的人士指出，他傳達了美方並未積極鼓勵烏方收復克里米亞，但是基輔獨自做決定，拜登政府主要重點則是協助烏克蘭在主要位於東部的戰事所在地點推進。

報導指出，普亭認為克里米亞完全是俄羅斯的一部分，而不屬於烏克蘭，將不願見到此地脫離他的掌握，不分黨派的美國政府自2014年之後反覆表示「克里米亞屬於烏克蘭」，但布林肯的談話肯定會讓基輔當局感到沮喪。

兩位知情人士表示，布林肯讓人覺得美方並不認為目前推動收復克里米亞是明智之舉，但強調他沒有明白說出這些話。帶另外兩位人士認為，決定權在基輔的說法表明了他對烏方可能的克里米亞競逐持更開放的態度。

一位消息人士說，「總體訊息就是，對於情勢將如何發展存在很多不確定性，關於任何一方取得巨大戰果的能力都有著實際的疑問」。美國國務院拒絕就此次Zoom視訊通話做出評論。

克里米亞 烏克蘭 布林肯

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