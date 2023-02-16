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俄烏激戰據點 俄傭兵：烏3理由堅守 但俄3、4月能拿下

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯瓦格納傭兵集團老闆普里格津認為基輔當局有3個主要原因堅持據守巴赫穆特，分別是政治、戰略與士氣。(美聯社)
俄羅斯瓦格納傭兵集團老闆普里格津認為基輔當局有3個主要原因堅持據守巴赫穆特，分別是政治、戰略與士氣。(美聯社)

俄羅斯瓦格納傭兵集團老闆普里格津（Yevgeny Prigozhin）15日接受俄國官媒「RT」訪問時指出，俄軍可能在3月或4月的某個時候占領鏖戰已久的巴赫穆特（Bakhmut，俄方稱Artyomovsk），但他也指時間點很難預測，因為烏軍持續從西方國家接收軍援。

普里格津還表示，德製豹式主力戰車等西方國家軍事裝備的交付可能是這場軍事行動的一個重要因素。儘管如此，他們將「100%學習怎麼摧毀這些豹子，100%學習怎麼燃燒它們」。

俄羅斯瓦格納傭兵集團老闆普里格津（左）15日受訪時指出，俄軍可能在3月或4月的某...
俄羅斯瓦格納傭兵集團老闆普里格津（左）15日受訪時指出，俄軍可能在3月或4月的某個時候占領鑿戰已久的巴赫穆特。(路透 / RIA NOVOSTI)

同時，普里格津也談到了基輔當局如此堅持據守巴赫穆特的三個主要原因。第一是政治上的理由，因為巴赫穆特之戰現在基本上成了新的史達林格勒，即德蘇兩國在二戰期間最慘烈戰役的發生之處，也是事實證明的戰爭轉折點。

普里格津說，巴赫穆特現在看到大量的砲火，「在波帕斯納（Popasnaya），如果你把手伸出去，在短短的30至40秒內，就會被彈片擊中」。而在巴赫穆特，砲火的強度要高出2至3倍，「敵人正不惜彈藥，我們應該如法炮製」。

普里格津認為烏軍堅守巴赫穆特的第二個原因出在戰略，因為當地是基輔當局2014年發起頓巴斯戰爭後構築的70公里防線一環，「對軍事行動是個良好的運輸與後勤樞紐」。

第三個原因則跟士氣有關，只要巴赫穆特沒丟，烏軍的士氣將維持高檔，並稱烏軍大致維持良好的士氣，而不是意志消沉與逃跑的情況。

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