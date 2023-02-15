北約：俄國已派大量軍隊 對烏克蘭採新攻勢

北約秘書長史托騰伯格13日表示俄羅斯總統普亭已經在烏克蘭發動「新的攻勢並派遣大量軍隊」。(Getty Images)

北約秘書長史托騰伯格13日表示，俄羅斯 總統普亭已經在烏克蘭 發動「新的攻勢並派遣大量軍隊」；此外，俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，遭致西方強烈譴責及制裁，大量海外資產遭凍結，今年輪值歐盟 主席國的瑞典政府14日表示，俄羅斯被凍結的資金將用於烏克蘭重建工作。

綜合媒體報導，史托騰伯格指出「很明顯的是我們正進行後勤競賽，包括彈藥等關鍵必須在俄羅斯奪取戰場主動權之前運抵烏克蘭」，此外，史托騰伯格還表示「烏克蘭戰爭正消耗大量彈藥並耗盡盟軍庫存，烏克蘭目前的彈藥支出率比我們目前生產率高出許多倍，這使我們的國防工業處於緊張狀態」，並補充說「越快向烏克蘭提供武器、彈藥和其他設備，就能挽救越多生命」。

路透報導，美國和北大西洋公約組織（NATO）14日誓言，在烏克蘭迫切需要更多軍事援助的情況下，西方的支持態度不會動搖。

西方各國國防部長14日在比利時布魯塞爾開會，商討對求取更大火力的烏克蘭提供新武器事宜，以及維持現有的砲彈等軍需供應。目前西方援助國的砲彈生產幾乎趕不上戰爭消耗的速度。美國國防部長奧斯汀在會議中說：「他說：「克里姆林宮還在期望我們退出戰局，但一年來我們團結如常，這種共同的決心有助於維持烏克蘭在未來數周關鍵期間的氣勢。」

另據路透報導，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）14日透露，歐盟將於15日成立特別工作小組，由瑞典國家貿易委員會（National Board of Trade）負責人安利德（Anders Ahnlid）領導，研究如何將包括俄羅斯中央銀行外匯儲備在內的數十億美元遭凍結資金用於重建烏克蘭，「該小組的任務是確認哪些資金在歐盟被凍結，並尋求合法獲取這些資金的方式。」