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北約：俄國已派大量軍隊 對烏克蘭採新攻勢

編譯張君堯／綜合14日電
北約秘書長史托騰伯格13日表示俄羅斯總統普亭已經在烏克蘭發動「新的攻勢並派遣大量軍隊」。(Getty Images)
北約秘書長史托騰伯格13日表示俄羅斯總統普亭已經在烏克蘭發動「新的攻勢並派遣大量軍隊」。(Getty Images)

北約秘書長史托騰伯格13日表示，俄羅斯總統普亭已經在烏克蘭發動「新的攻勢並派遣大量軍隊」；此外，俄羅斯去年2月24日入侵烏克蘭，遭致西方強烈譴責及制裁，大量海外資產遭凍結，今年輪值歐盟主席國的瑞典政府14日表示，俄羅斯被凍結的資金將用於烏克蘭重建工作。

綜合媒體報導，史托騰伯格指出「很明顯的是我們正進行後勤競賽，包括彈藥等關鍵必須在俄羅斯奪取戰場主動權之前運抵烏克蘭」，此外，史托騰伯格還表示「烏克蘭戰爭正消耗大量彈藥並耗盡盟軍庫存，烏克蘭目前的彈藥支出率比我們目前生產率高出許多倍，這使我們的國防工業處於緊張狀態」，並補充說「越快向烏克蘭提供武器、彈藥和其他設備，就能挽救越多生命」。

路透報導，美國和北大西洋公約組織（NATO）14日誓言，在烏克蘭迫切需要更多軍事援助的情況下，西方的支持態度不會動搖。

西方各國國防部長14日在比利時布魯塞爾開會，商討對求取更大火力的烏克蘭提供新武器事宜，以及維持現有的砲彈等軍需供應。目前西方援助國的砲彈生產幾乎趕不上戰爭消耗的速度。美國國防部長奧斯汀在會議中說：「他說：「克里姆林宮還在期望我們退出戰局，但一年來我們團結如常，這種共同的決心有助於維持烏克蘭在未來數周關鍵期間的氣勢。」

另據路透報導，瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）14日透露，歐盟將於15日成立特別工作小組，由瑞典國家貿易委員會（National Board of Trade）負責人安利德（Anders Ahnlid）領導，研究如何將包括俄羅斯中央銀行外匯儲備在內的數十億美元遭凍結資金用於重建烏克蘭，「該小組的任務是確認哪些資金在歐盟被凍結，並尋求合法獲取這些資金的方式。」

克里斯特松表示，歐盟過去從未將凍結資金用於重建一個飽受戰爭蹂躪的國家，這對歐盟而言是開拓新例，歐盟必須確保建立適當的法律程序。

北約證實俄羅斯開始發動新的重大攻勢，目標直指巴赫姆特；烏克蘭軍方表示，已經準備好...
北約證實俄羅斯開始發動新的重大攻勢，目標直指巴赫姆特；烏克蘭軍方表示，已經準備好迎戰。（美聯社）
西方國家國防部長在布魯塞爾召開會議。（路透）
西方國家國防部長在布魯塞爾召開會議。（路透）

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