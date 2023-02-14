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只想活下去…前俄傭兵：烏東宛若一戰慘況

編譯張君堯／綜合13日電
根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。（Getty Images）
根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。（Getty Images）

根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。根據身在前線的傭兵形容首波攻擊中的損失，「讓人想起第一次世界大戰」。

綜合外媒報導，俄羅斯軍方13日表示，俄軍已把烏克蘭前線略向西推進幾公里；基輔當局則稱，烏克蘭軍隊在數個州擊退俄軍攻勢。

BBC報導，烏克蘭提供的數據顯示「2月每天平均有824名俄羅斯士兵死亡」，英國國防部無法核實這項數據，但表示「可能是準確的」，這個數字是去年6月和7月的4倍之多，當時每天約有172名俄羅斯士兵喪命。

自全面入侵開始以來，烏克蘭軍方聲稱有13萬7780名俄羅斯士兵死亡。英國國防部指出，「最近的俄軍死亡增長可能是由於一系列因素：包括缺乏訓練有素的人員、協調和前線資源」。

另外，CNN近日採訪2名前俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）士兵，他們講述在烏克蘭東部戰場上的「可怕經歷」，並提到「任何動搖的士兵是如何立即被指揮官槍殺」。

據悉，2人去年底被烏克蘭軍隊俘虜後在獄中被招募，其中一人當時因過失殺人罪被判處20年徒刑。

首先，這2名士兵講述首波攻擊中的損失、以「讓人想起第一次世界大戰」來形容，並稱「我們有90個人，其中60人在第一波攻擊中被迫擊砲彈炸死、還有少數人受傷」，其中一位士兵回憶起他在畢拉霍利夫卡（Bilohorivka）時的經歷，並表示「如果一組人不成功，就會立刻派出下一組，以此類推」。

另一名士兵在烏東利西昌斯克（Lysychansk）附近的一片森林中參與持續長達5天的攻擊，他表示「進入森林的第一步很困難，因為到處都是地雷，每10個人就有7個會立即喪命，你無法幫助受傷的人，烏克蘭人向我們猛烈開火，所以即使他傷勢很輕，你也必須繼續前進，否則你就是下一個被擊中的人」，他還補充說「人們在身邊死去，你以為你可以放下武器，但什麼都不會發生，下一波攻擊會在10分鐘後再次開始」，並稱「有400名瓦格納傭兵被帶到那裡，而且越來越多、一直增加」。

談到在前線的幾個星期裡，這2名士兵提到自己只有一種本能：「生存」，他們表示「我只是想活下去，不管付出什麼代價」，此外，除了穿過雷區並面臨烏克蘭的砲火之外，另一種選擇同樣「致命」，他們透露「沒有命令我們不能撤退，因為如果我們不服從命令，我們就會被殺」。

CNN近日採訪2名前俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」士兵，他們講述在烏克蘭東部戰場上...
CNN近日採訪2名前俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」士兵，他們講述在烏克蘭東部戰場上的「可怕經歷」，並提到「任何動搖的士兵是如何立即被指揮官槍殺」。（美聯社）

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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