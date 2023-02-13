北約秘書長10月將交棒 瓦格納稱拿下烏東巴赫姆特村莊

北約秘書長史托騰柏格將按照計畫在今年10月結束任期。（路透）

德國「周日世界報」引述外交消息人士報導，俄烏戰爭期間北約（NATO）為求穩定，將再次延長秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）任期；不過，北約發言人表示，史托騰柏格將按照計畫在今年10月結束任期。與此同時，俄羅斯 傭兵組織瓦格納集團表示，已拿下烏克蘭 城市巴赫姆特北端村落；美烏國防部 長通話討論軍援「優先事項」。

路透報導，北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）11日說：「秘書長史托騰柏格的任期已經延長3次，他總共服務近9年時間。」「秘書長的任期將於今年10月結束，他無意尋求再度延長任期。」

周日世界報指出，目前尚未決定誰會接，但西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）和英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）都是北約秘書長的主要候選人之一。

另一方面，位於烏克蘭東部頓內次克州的巴赫姆特連月來成為俄軍進攻主戰場。烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）11日表示，烏軍堅守巴赫姆特，力圖穩定其周遭戰線。

瓦格納戰士在巴赫姆特北端的卡拉斯納霍拉村入口指示牌前拍照。（路透）

但瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）今天在Telegram發布語音訊息說：「巴赫姆特北端的卡拉斯納霍拉村（Krasna Hora）12日被瓦格納私人軍隊公司的攻擊部隊拿下。」他也發布一段短片，影片中似乎顯示瓦格納戰士在卡拉斯納霍拉村入口指示牌前。

不過，根據烏克蘭軍方的數據，本月俄烏衝突中死亡的俄羅斯士兵人數達到入侵第一周以來的最高數字。BBC報導，烏克蘭提供的數據顯示「2月份每天有824名俄羅斯士兵死亡」，英國國防部無法核實這項數據但表示「可能是準確的」，這個數字是去年六月和七月的4倍之多，當時每天約有172名俄羅斯士兵喪命。

於此同時，烏克蘭也積極向西方盟國爭取先進武器。美國國防部長奧斯汀和烏克蘭國防部長列茲尼科夫11日說，雙方討論基輔盟邦即將在布魯塞爾舉行烏克蘭防務聯繫小組會議的「優先事項」，包括防空和火砲。