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澤倫斯基「持續清理門戶」烏克蘭高階官員遭革職

中央社基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)
烏克蘭總統澤倫斯基。(美聯社)

烏克蘭總統澤倫斯基今天頒布一項命令，將一名高階安全官員革職。他還另外表示，清理門戶行動將持續。

烏克蘭最近幾周將數十名官員解職並展開調查，這是烏克蘭大規模打擊不法行動的一部分。目前有27個會員國的歐洲聯盟（EU）表示，解決貪腐問題，是烏克蘭加入歐盟的必要條件。

根據總統辦公室一份簡短的命令，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiyy）解除了國民警衛隊副司令楚巴（Ruslan Dziuba）的職務，但未說明理由。

澤倫斯基強調必須整頓國防部，但未在每日視訊演說中特別提及楚巴。

不過，他表示自己會見了國防部和執法機構的官員，討論如何保護這些單位免於他所提及的那些來自機構內外，企圖降低其效能和效率的東西。

談到近期的打貪行動，澤倫斯基說：「所有的這些行動，不僅與某些事件或刑事訴訟有關，國家將繼續讓這些機構走向現代化，必須要確保國家機構的作業能乾乾淨淨。」

烏克蘭國防部長9日表示，在該部或武裝部隊中，共有數百名官兵去年經內部稽核後受到紀律處分，他對腐敗的情形將持「零容忍」的態度。

烏克蘭 澤倫斯基 國防部

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