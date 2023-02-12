俄要控制頓巴斯？瓦格納創辦人預測：得再打2年

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」創辦人預測，俄國要完全控制烏東頓巴斯地區，可能要花18個月到2年時間。圖為烏軍在頓巴斯向俄羅斯陣地開火的資料照片。 （Getty Images）

美聯社報導，積極參與烏克蘭 戰爭的俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)創辦人普里格津(Yevgeny Prigozhin)預測，俄羅斯要完全控制烏克蘭東部產業重鎮「頓巴斯」地區，可能要花18個月到2年時間。

普里格津在10日深夜播出的訪問中預測，烏克蘭戰爭可能打很多年，俄國 要完全控制「頓巴斯」地區，可能需要18個月到2年，莫斯科若決定拿下聶伯河以東更多領土，可能需要3年。

普里格津與俄國總統普亭關係密切，他過去因包下克里姆林宮的外燴生意，而有「普亭御廚」之稱。現在普里格津創辦的傭兵組織「瓦格納集團」已成為俄國在烏東作戰的主力。

俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」創辦人普里格津預測，俄羅斯要完全控制烏克蘭東部「頓巴斯」地區，可能要花18個月到2年時間。（美聯社）

在烏克蘭戰爭即將於2月24日屆滿一年之際，普里格津對這場戰爭的預測，形同承認克里姆林宮面臨苦戰。克里姆林宮一直避免預測這場戰爭還要打多久，僅表示這項「軍事特別行動」將繼續進行，直到達成目標。

另一方面，美國助理國防部長瓦蘭德（Celeste Wallander）10日指出，俄羅斯半數主力戰車可能已遭到烏克蘭軍隊擊毀或虜獲。主管國際安全事務的瓦蘭德在智庫「新美國安全中心」（CNAS）視訊活動中說，俄羅斯「擁有的主力戰車恐怕已因戰損和遭烏軍虜獲而減半」。

在瓦蘭德作出這項估算的同時，烏克蘭即將接獲西方國家提供的大量重型戰車。

此外，烏克蘭表示，俄羅斯10日朝烏發射2枚飛彈，曾先後經過摩爾多瓦和北約組織成員國羅馬尼亞的領空。摩爾多瓦召見俄國大使抗議；而在經濟動盪、俄侵烏的外溢效應下，摩爾多瓦親西方政府在經歷了18個月的混亂後，於10日宣布總辭。