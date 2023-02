好壞參半…美國防部高官：俄軍受損後「顯著降級」、但正學習適應

美國「國防新聞」報導,五角大廈 的國際事務主管10日指出,雖然俄羅斯 已經在烏克蘭 折損了數萬名官兵跟可能半數的主力戰車,但俄軍正在適應,還有著深厚的人員儲備。

根據報導,美國國防部負責國際安全事務的助理部長瓦蘭德(Celeste Wallander)在新美國安全中心(Center for a New American Security)的一場活動表示,「我認為,我們需要留心,隨著俄羅斯繼續在烏克蘭遭受損失,他們正在學習怎麼適應,正在戰術上、軍事行動上及某種程度的戰略上學習」。

瓦蘭德指出,莫斯科總體把8成的地面部隊投入了戰鬥,但已經見到他們「顯著降級」(significantly degraded),但她仍補充指出,俄方有著「能夠借重的替補人員(bench of personnel)」,並在巴赫穆特(Bakhmut)的血腥戰鬥發揮出來。

按照瓦蘭德的解釋,俄羅斯呈現「好壞參半」,當西方國家經濟限制削弱了俄方的工業能力時,他們購買與運用伊朗無人機攻擊烏克蘭的民用基礎設施,並持續派出「可觀的」空中武力。

報導指有人問到了俄羅斯自我重建的能力,瓦蘭德明確指出,俄羅斯是五角大廈僅次於中國大陸的第二號戰略挑戰,也將依然如此。她說,「我們沒有忽略這樣一個事實,即使俄羅斯在烏克蘭面臨戰略失敗,他們仍將是在軍事上有能力的對手」。

