好壞參半…美國防部高官：俄軍受損後「顯著降級」、但正學習適應
美國「國防新聞」報導，五角大廈的國際事務主管10日指出，雖然俄羅斯已經在烏克蘭折損了數萬名官兵跟可能半數的主力戰車，但俄軍正在適應，還有著深厚的人員儲備。
根據報導，美國國防部負責國際安全事務的助理部長瓦蘭德（Celeste Wallander）在新美國安全中心（Center for a New American Security）的一場活動表示，「我認為，我們需要留心，隨著俄羅斯繼續在烏克蘭遭受損失，他們正在學習怎麼適應，正在戰術上、軍事行動上及某種程度的戰略上學習」。
瓦蘭德指出，莫斯科總體把8成的地面部隊投入了戰鬥，但已經見到他們「顯著降級」（significantly degraded），但她仍補充指出，俄方有著「能夠借重的替補人員（bench of personnel）」，並在巴赫穆特（Bakhmut）的血腥戰鬥發揮出來。
按照瓦蘭德的解釋，俄羅斯呈現「好壞參半」，當西方國家經濟限制削弱了俄方的工業能力時，他們購買與運用伊朗無人機攻擊烏克蘭的民用基礎設施，並持續派出「可觀的」空中武力。
報導指有人問到了俄羅斯自我重建的能力，瓦蘭德明確指出，俄羅斯是五角大廈僅次於中國大陸的第二號戰略挑戰，也將依然如此。她說，「我們沒有忽略這樣一個事實，即使俄羅斯在烏克蘭面臨戰略失敗，他們仍將是在軍事上有能力的對手」。
Russia, amid high casualty rates, committed elements of a least three major divisions to offensive operations, and the country is stepping up recruiting. https://t.co/IBLzPXzR7Y— Defense News (@defense_news) February 11, 2023
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