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俄軍1小時彈襲17次 烏全國大斷電 法稱無法幾周內軍援

編譯中心／綜合10日電
圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。（路透）
圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基旋風式展開歐洲行之際，烏東地區再度遭到俄羅斯軍隊進攻，官員表示，札波羅熱市今天1小時內遭受17次彈襲，是俄軍入侵以來最頻繁的一次攻勢，並造成全國大斷電。而對於澤倫斯基在歐洲議會要求援助更多先進武器，法國總統馬克宏表示，不可能在「未來幾周內」提供，但未來不排除任何可能性。

烏克蘭官員表示，俄軍今天一早攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫的重要基礎設施，並多次襲擊札波羅熱的能源基礎設施，烏國大部分地區都響起空襲警報。俄軍並於9、10日間以火箭和無人機襲擊了烏克蘭西部、東部和南部發電廠等能源設施，造成全國電力中斷。

美聯社和英國衛報報導，札波羅熱代理市長科提耶夫（Anatoliy Kurtiev）說，當地1小時內至少遭遇17次轟炸，多達35枚飛彈來襲，是俄烏戰爭開打以來最密集的一波攻擊。哈爾科夫市長切列霍夫（Ihor Terekhov）說，供暖系統及水電供應可能中斷。

此外，烏克蘭軍官表示，俄國今天自黑海發射兩枚口徑式（Kaliber）巡弋飛彈襲烏，先後經過摩爾多瓦和北約成員國羅馬尼亞領空。摩爾多瓦證實此事，並將召見俄國大使抗議；但羅馬尼亞國防部表示，有關報導尚未經過證實。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）9日訪問法國，與法國總統馬克宏（右）會晤。（摘自烏克蘭總...
烏克蘭總統澤倫斯基（左）9日訪問法國，與法國總統馬克宏（右）會晤。（摘自烏克蘭總統府官網）

於此同時，澤倫斯基近日訪問英發，並在歐洲議會上呼籲各國提供先進坦克、戰機、長程飛彈等武器。對此法國總統馬克宏表示，即使歐洲各國向基輔提供戰機，也不可能在「未來幾周內」提供。馬克宏說：「我不排除任何可能性…但這不符合今天的要求。」

另一方面，俄羅斯當局今天表示，下個月起將把原油的日產量減少50萬桶，以報復西方國家的制裁，國際原油價格應聲上漲逾2%。

俄國副總理諾瓦克10日說，莫斯科認為，對俄油價格設上限的機制是在干預市場，為西方國家破壞性能源政策的延伸。俄國宣布的減產規模約占1月產量的5%。布蘭特原油10日盤中跳漲2.1%至每桶86.3美元，西德州中級原油也大漲2%至近80美元。

儘管俄國宣布下月將減產，但以沙國為首的石油輸出國組織與盟國（OPEC+）同日稍後表示，將維持現有的產量計畫，不會為此增產。

烏克蘭 俄國 馬克宏

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