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IOC：烏克蘭發起抵制巴黎奧運 有違奧林匹克精神

編譯中心／綜合10日電
2024奧運將在法國巴黎舉辦，先前烏克蘭等國群起反對俄羅斯和白俄羅斯參賽。（路透）
2024奧運將在法國巴黎舉辦，先前烏克蘭等國群起反對俄羅斯和白俄羅斯參賽。（路透）

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）告訴烏克蘭，以俄羅斯運動員可能參賽為由呼籲聯合抵制2024年巴黎奧運之舉，已違反奧林匹克精神。

中央社引述法新社報導，在今天公布的一封致函烏克蘭奧會（Ukrainian National Olympic Committee）的信中，巴赫表示烏克蘭「施壓」其他國家聯合抵制2024年奧運會之舉「極度令人遺憾」。

國際奧會上月表示正在研究適合方式，讓俄羅斯和白俄羅斯選手能改採中立旗幟，而非原有國旗的模式下參與巴黎奧運。俄羅斯對此反應激烈，揚言退出奧運；北歐和一些東歐國家則表示會聯合抵制雙俄。

巴赫在給烏克蘭奧會主席古澤特（Vadym Goutzeit）的信中說：「如同閣下所知會、貴國奧會正考慮要聯合抵制奧運，此舉違背奧林匹克運動基礎及我們所堅守的原則。」

巴赫說俄國和白俄運動員參賽一事「甚至都還沒具體討論過」。

巴赫在信中說：「因此閣下在這個不成熟階段致函各國奧會、國際單項運動總會、國際奧會成員和未來奧運主辦國，向對方施壓企圖影響他們的決策，單是這樣就已被絕大多數人認為是極度令人遺憾之舉。」

巴赫也抨擊一些烏克蘭官員之前指責國際奧會是「戰爭、謀殺和破壞的推動者」，稱這些都是「誹謗性言論」。

俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭，白俄同意讓俄軍經其領土發動攻勢，兩國自俄烏戰爭爆發迄今均未參與多數與國際奧會相關的運動賽事。

烏克蘭 奧運 白俄羅斯

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