SpaceX阻烏軍把Starlink用到無人機 總統顧問要求在俄烏選邊站

SpaceX公司總裁兼營運長夏特威爾表示，已採取措施防止烏克蘭軍隊將「Starlink」衛星網路服務用於控制無人機。烏克蘭總統顧問波多利雅科上推特發文，稱SpaceX必須在俄烏之間選邊站。資料照片。(路透)

前世界首富馬斯克 創辦的SpaceX 公司總裁兼營運長夏特威爾（Gwynne Shotwell）日前表示，該公司已採取措施防止烏克蘭 軍隊將「Starlink」衛星網路服務用於控制無人機。烏國一位官員隨即上推特發文，稱SpaceX必須要在俄烏之間選邊站。

衛報報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）9日上推特憤怒地回應，認為SpaceX未能承認烏克蘭自我防衛的權利。他寫道，「烏克蘭抵抗的一年與公司必須決定，他們不是站在烏克蘭與自由權利的一邊，不要想方設法造成傷害，就是站在俄羅斯聯邦一邊，與其殺人與奪取土地的『權利』」。

波多利雅科指出，「SpaceX（Starlink）與夏特威爾女士應該選擇一個特定的選項」。

紐時指出，馬斯克早在2022年9月就發過推文，指Starlink在設計上只用於和平目的，1日再於一條回覆的推文強調，「不允許Starlink被用於長程無人機攻擊」。

華爾街日報與路透報導，Starlink服務條款申明所提供的網路服務並不用於軍事行動，「Starlink並非為攻擊性或防禦性武器或其他類似最終用途所設計或使用」。夏特威爾8日解釋SpaceX為什麼在烏克蘭增加限制時重申了這一點，稱Starlink「從未打算受到武器化」，但烏克蘭「以非有意且不屬於任何協議的方式」利用了該項技術。

夏特威爾稍後跟記者講話時，提及SpaceX留意到報導稱烏軍已經把Starlink用於控制無人機，並指「有些事情是我們可以做，也已經做了」，但婉拒討論細節。