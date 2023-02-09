SpaceX出手 阻止烏克蘭利用「星鏈」作戰

SpaceX總裁宣布已採取相應措施，阻止烏克蘭軍方利用「星鏈」衛星網路服務來控制該地區的攻擊無人機，以免星鏈「武器化」。(Getty Images)

太空 探索科技公司（SpaceX ）總裁今天宣布，已採取相應措施，阻止烏克蘭 軍方在戰爭期間利用該公司的「星鏈」衛星網路服務來控制該地區的攻擊無人機，以免星鏈「武器化」。

路透報導，SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）在華盛頓特區的一場會議中表示，星鏈（Starlink）系統是SpaceX為烏國軍隊提供的寬頻通訊服務，以協助防禦俄軍；該公司從未打算「將星鏈武器化」，烏克蘭當局卻「在無意中以不屬於任何協議的方式來利用它」。

蕭特威爾隨後接受記者採訪時，也提到烏克蘭軍方利用星鏈控制無人機以發現敵方陣地、瞄準遠程武器並投擲炸彈的報導。

她說，「我們可以採取一些行動，來限制他們（烏克蘭）做這些事（意指利用星鏈網路來控制無人機）的能力。有些事情我們可以做，而且也已經做了。」

蕭特威爾拒絕透露SpaceX採取了哪些具體措施，以限制烏軍利用星鏈來控制無人機。

她強調，將星鏈及無人機結合，已超出SpaceX與烏克蘭政府簽訂的協議範圍。上述協議旨在達成人道主義目標，例如為受俄軍入侵行動影響的醫院、銀行和家庭提供寬頻網路服務。

「我們知道（烏克蘭）軍方正利用星鏈進行通訊，這沒問題，但我們無意讓他們將星鏈用於攻擊目的。」