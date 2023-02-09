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土敘強震逾1.2萬人罹難 日本311後死亡數最多

編譯中心／綜合8日電
厄多安（左）8日赴災區視察撫慰災民並擁抱孩童。（取材自推特）
厄多安（左）8日赴災區視察撫慰災民並擁抱孩童。（取材自推特）

土耳其、敘利亞邊境強震邁入第3天，已知在兩國造成至少1.2萬人罹難，成為自2011年日本311震災以來，死亡人數最多的一次地震，當時有近2萬人死亡。土耳其總統厄多安8日前往離震央僅幾公里的卡赫拉曼馬拉什省，以及受災最嚴重的哈塔伊省勘察災情，並承諾每戶發放1萬里拉（約530美元）的援助款，但當地災民認為政府官員在震後反應緩慢，並抱怨災區資源缺乏。

厄多安8日在卡赫拉曼馬拉什省勘災時說，官方在震後的初步應變工作存在一些問題，但已恢復正常，情況將一天比一天好。土國罹難人數上升到至少9057人，另有5萬2979人受傷。

來源：推特

圖為6日敘利亞居民在瓦礫堆中尋找倖存者。（Getty Images）
圖為6日敘利亞居民在瓦礫堆中尋找倖存者。（Getty Images）

美聯社報導，救援人員在土耳其和敘利亞徹夜奮戰，從災難性地震倒塌的數千棟建築廢墟中拖出更多屍體。兩國合計罹難人數8日攀升到至少1.2萬人。

土國在災區現有大約6萬名救援人員，但災區範圍太大，仍有許多人在等待救援。強震後隔天，土國救援人員在卡赫拉曼馬拉什一處公寓大樓廢墟中，救出一名3歲男童阿里夫·卡恩，他稍早獲救的父親厄圖格魯忍不住啜泣。

但這樣令人振奮的生還者獲救消息並不多見，低溫與持續不斷的餘震造成救援工作更加複雜。在土國南部城市馬拉蒂亞的救援者說，相信有些罹難者是遭零下6℃的低溫凍死。目前有來自20多國的搜救人員加入土國救援行列，國際社會也紛紛承諾提供援助。

除救援人員外，災民也投入搜救，圖為敘利亞阿夫林居民6日從建築物廢墟中救出一名女孩...
除救援人員外，災民也投入搜救，圖為敘利亞阿夫林居民6日從建築物廢墟中救出一名女孩。（Getty Images）

在敘利亞，災區內數以千計建築遭強震震倒，令飽受12年內戰蹂躪的當地面臨更多苦難。敘國衛生部說，政府控制地區的死亡人數已攀升為至少1200人。但據敘利亞民防組織與政府統計，敘利亞共有2992人死亡、5108人受傷。

強震也造成板塊偏移。義大利地質研究機構指出，土耳其強震後，安納托利亞半島偏移了3公尺，土耳其看來朝相對於安納托利亞板塊西南方的方向移動。

另據華盛頓郵報報導，美國地質調查所（USGS）觀測報告指出，第一場的芮氏規模7.8地震是兩塊板塊的左平移，持續約75秒，地震活動發生在東安納托利亞斷層系統內，阿拉伯板塊和非洲板塊沿著東安納托利亞斷層滑移了約3到3.5公尺，斷層斷裂範圍長達約250公里。

阿拉伯板塊每年沿東安納托利亞斷層移動約15公釐，安納托利亞板塊每年移動約22公釐。

地震 低溫 義大利

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