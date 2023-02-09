土耳其人批政府救災太慢 電信業全面封鎖推特
土耳其本周發生強震後，民眾們紛紛在網路上批評政府對於災情的因應。近日，土耳其推特用戶發現已無法透過國內主要電信業者使用這個社群媒體。
中央社引述法新社報導，土耳其警方自這場地震發生以來已拘捕18人，理由是在社群媒體發布「煽動性」貼文，或是批評土耳其總統厄多安政府處理災情的方式。
目前在土耳其各地都無法連上推特，但透過翻牆軟體VPN可以連上。根據監測網路故障事件的非政府組織Netblocks.org，推特在土耳其受到限制，遭到所有主要電信業者完全封鎖。
Netblocks.org也警告：「在經歷周一（6日）的致命連環地震後，這項過濾措施可能影響進行中的社區救援工作。」
此外，強震發生三天以來，土耳其3天內股市已大跌15%，在今天早盤主要指數重挫7%後，伊斯坦堡證券交易所宣布將關閉5天，為1999年以來首次關閉。
據統計，強震造成土耳其和敘利亞死亡人數總計逾1.2萬人。在敘利亞西北部村落一對年幼姊弟的家毀於強震，兩人受困超過36小時才獲救。據CNN報導，姊弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，搜救人員發現他們時，7歲的姊姊馬利安（Mariam）弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟伊拉夫（Ilaaf）的頭部。
她刻意用弓起的大臂和小臂墊在弟弟額頭上，把右掌撐在下方水泥板上、右後上臂頂住上方水泥板，把弟弟的額頭和水泥板隔開。據悉，姊弟與1個手足還有爸媽現在都平安。
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