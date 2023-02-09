土耳其人批政府救災太慢 電信業全面封鎖推特

土耳其哈泰發生地震後，建築物倒塌，一名婦女7日在災區擁抱家人。（路透）

土耳其本周發生強震後，民眾們紛紛在網路上批評政府對於災情的因應。近日，土耳其推特 用戶發現已無法透過國內主要電信業者使用這個社群媒體 。

中央社引述法新社報導，土耳其警方自這場地震 發生以來已拘捕18人，理由是在社群媒體發布「煽動性」貼文，或是批評土耳其總統厄多安政府處理災情的方式。

目前在土耳其各地都無法連上推特，但透過翻牆軟體VPN可以連上。根據監測網路故障事件的非政府組織Netblocks.org，推特在土耳其受到限制，遭到所有主要電信業者完全封鎖。

Netblocks.org也警告：「在經歷周一（6日）的致命連環地震後，這項過濾措施可能影響進行中的社區救援工作。」

此外，強震發生三天以來，土耳其3天內股市已大跌15%，在今天早盤主要指數重挫7%後，伊斯坦堡證券交易所宣布將關閉5天，為1999年以來首次關閉。

據統計，強震造成土耳其和敘利亞死亡人數總計逾1.2萬人。在敘利亞西北部村落一對年幼姊弟的家毀於強震，兩人受困超過36小時才獲救。據CNN報導，姊弟倆一起被夾在比他們身體巨大許多的沉甸甸水泥塊之間，搜救人員發現他們時，7歲的姊姊馬利安（Mariam）弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟伊拉夫（Ilaaf）的頭部。

根據CNN報導，敘利亞一對年幼姊弟的家毀於強震，搜救人員發現他們時，姊弓起小小的手臂，像千斤頂般護著弟弟頭部。（取材自CNN）

她刻意用弓起的大臂和小臂墊在弟弟額頭上，把右掌撐在下方水泥板上、右後上臂頂住上方水泥板，把弟弟的額頭和水泥板隔開。據悉，姊弟與1個手足還有爸媽現在都平安。