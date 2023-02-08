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聯國：俄烏衝突恐釀全球激戰 烏估2.15後迎敵

編譯中心／綜合7日電
圖為2日烏東大城克拉莫托斯克一棟建築遭俄軍砲擊。（取材自臉書）
圖為2日烏東大城克拉莫托斯克一棟建築遭俄軍砲擊。（取材自臉書）

俄烏戰爭將屆滿一周年，聯合國秘書長古特瑞斯日前警告，俄烏戰爭局勢恐進一步升溫，這可能意味世界正走向一場「更大規模的戰爭」；烏克蘭東部盧甘斯克州州長赫戴也說，俄羅斯正在烏東大舉增兵，可能準備於下周沿著一條已纏鬥數月的戰線發動新一波攻勢。

古特瑞斯昨日在聯合國大會發表談話，列出2023年優先事項，分別為俄羅斯入侵烏克蘭、氣候危機以及極端貧窮問題等。他對193個成員國代表說：「2023年一開始，我們就面對一生中前所未見的一系列挑戰。」

古特瑞斯表示，「我擔心世界並不是在無意間邁向一場更大規模的戰爭，而是明知如此，卻仍朝這方向前進」。他也列舉其他恐威脅和平的地區衝突，從以色列與巴勒斯坦衝突，到阿富汗、緬甸、非洲沙赫爾地區和海地等。

烏克蘭總統澤倫斯基在今天晚間的演說中表示，他希望結合地方和中央政府在軍事及管理方面的經驗，但未直接提及國防部長列茲尼科夫是否會被換掉。澤倫斯基說，邊境和前線的人事異動將有助於烏軍行動。列茲尼科夫的動向還不明朗，與此同時，俄羅斯正在烏東取得進展，是半年來首見。

另據路透報導，烏克蘭擔心俄國基於「象徵」意義發動大型攻勢，正急需西方國家提供的軍事援助；烏克蘭也正規劃於春季反攻、收復失土，但還在等待西方國家承諾的長程飛彈和戰車送達，有些分析師認為，烏克蘭還要數月才能準備好。

烏克蘭東部盧甘斯克州州長赫戴接受烏克蘭電視台訪問時說：「我們看到愈來愈多（俄羅斯）後備部隊被派到我們這個方向，也看到更多設備運過來。」「他們帶來彈藥，用法與以前不同，不再是全天候砲轟，而是慢慢開始節省，準備全面進攻。他們很有可能要花10天來集合後備部隊。我們可以預期，過了2月15日，（這波攻勢）隨時會發生。」

有許多國家紛紛跳出來力挺烏克蘭，並譴責俄國發動戰爭等行為；法國巴黎市長伊達爾戈此前曾表示，俄羅斯選手可以在中立旗幟下參加2024年巴黎奧運，但今改口稱，若俄羅斯繼續對烏克蘭開戰，就不該允許俄羅斯代表團參賽；但她也坦言，最終決定權還是屬於國際奧委會。

另外，丹麥、德國與荷蘭今發布聯合聲明，將集資從工業庫存中修復至少100輛舊型豹一型戰車，提供給烏克蘭；一名消息人士表示，德國政府的安全委員會已批准從工業庫存中交付178輛豹一式戰車給烏克蘭；路透也報導，丹麥、德國與荷蘭表示，不只戰車，烏克蘭將在未來幾個月內獲得培訓、後勤支援、備用零件和彈藥包。

烏克蘭 俄羅斯 德國

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