俄烏戰爭將屆周年 拜登將訪波蘭重申對烏克蘭支持

知情人士透露，拜登總統本月將訪問波蘭，紀念俄烏戰爭屆滿周年。（Getty Images)

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，三名知情人士透露，拜登 總統本月將訪問波蘭，紀念俄烏戰爭屆滿周年，目前規畫的訪問時間為2月底；不過，消息人士說，拜登這趟出訪行程仍可能出現變化，必須等到白宮 宣布才算拍板定案。

報導指出，拜登出訪是否可能還將停留其他地點，目前無法確知。白宮國家安全會議(National Security Council)發言人也不願發表評論。

俄羅斯2022年2月24日攻打烏克蘭 ，國家廣播公司上個月報導，拜登考慮在俄烏戰爭屆滿周年之際訪問歐洲，讓世人聚焦烏克蘭不屈不撓抵抗俄軍入侵，也藉此重申美國對烏克蘭人民的支持。

訪歐之行將讓拜登有機會透過面對面接觸，鞏固美國與歐洲盟邦的關係。今年1月25日，拜登宣布為烏克蘭運送31量艾布蘭坦克車(Abrams tanks)時，曾提到美歐團結的重要。他說：「很久以前我就說過，俄羅斯方面預期我們會分裂，我們不可能一直維持團結。但我們全面、徹底且絕對團結。」

美國國防部上周指出，自從俄軍侵略烏克蘭以來，拜登政府已為烏克蘭提供超過293億元安全協助。

華爾街日報報導，根據7日公布的一項價值100億元武器協議，波蘭抓緊時機在拜登前往訪問之前，向美國爭取先進火箭發射器及其他武器。報導分析，這項協議以及拜登規畫中的訪波之行，反映了拜登政府希望在國內外為烏克蘭爭取支持的努力。

美國國務院表示，已核准波蘭提出要求，將提供18套簡稱「海馬士」(Himars)的高機動多管火箭系統(High Mobility Artillery Rocket System)。波蘭近來大量採購武器，採購清單包括美製坦克車及火箭發射器，另外還有南韓製造的裝甲車。「海馬士」高機動多管火箭系統在烏克蘭境內已廣泛部署。