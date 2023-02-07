華爾街日報：伊朗擬在俄俄羅斯 量產6000架無人機

伊朗製「見證者-136」（Shahed-136） 無人機，2022年10月17日出現在基輔市區上空。（ 路透資料照片）

俄國 與伊朗 打算簽署協議，在俄國設無人機工廠量產至少6000架伊朗無人機供侵烏作戰。一支伊朗高層代表團1月初飛往俄國考察廠址。對此，伊朗和俄國官員拒絕回應。

華爾街日報引述美國盟國官員報導，俄羅斯及伊朗政府正計畫進一步加強合作，包括在俄羅斯境內興建無人機工廠，已視察工廠選址，並敲定該項目的啟動及運作細節。

報道又指這次工廠興建是兩國一項價值10億美元合作協議的一部分，而俄國會向伊朗提供在烏國戰場檢獲的武器供伊朗研究。

俄國去年入秋後就用無人機搭配飛彈攻擊烏克蘭 的電網，外界分析，俄國試想讓烏克蘭人在寒冬時無電可用，俄軍當時用的就是伊朗製「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

報導稱，雖然螺旋槳發動機的Shahed-136飛得慢、噪音大，烏軍前後已擊落540多架這種無人機，但伊朗準備到 俄國設廠生產的新版Shahed-136將換裝新引擎機，加 速度與航程，對烏軍防空構成新挑戰。

去年12月，白宮就已經警告，俄國與伊朗考慮在俄國境內設置無人機工廠。報導引述美國盟國官員稱，隨着伊朗代表團1月5日到訪距離莫斯科以東約965公里的葉拉布加鎮（Yelabuga），有關討論已變成具體計畫。