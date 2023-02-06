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副手涉貪 烏克蘭防長傳遭撤換 拒絕新任命

編譯陳韋廷／即時報導
俄烏戰爭爆發近一年之際，烏克蘭卻傳出陣前換帥消息，國防部長列茲尼科夫(圖)因副手爆發貪腐醜聞，將被調職轉任戰略產業部部長，空缺由國防部情報總局局長布達諾夫接替。但列茲尼科夫否認自己將遭到撤換，並將拒絕新任命。路透
俄烏戰爭爆發近一年之際，烏克蘭卻傳出陣前換帥消息，國防部長列茲尼科夫(圖)因副手爆發貪腐醜聞，將被調職轉任戰略產業部部長，空缺由國防部情報總局局長布達諾夫接替。但列茲尼科夫否認自己將遭到撤換，並將拒絕新任命。路透

俄烏戰爭爆發近一年之際，烏克蘭卻傳出陣前換帥消息，國防部長列茲尼科夫因副手爆發貪腐醜聞，將被調職轉任戰略產業部部長，空缺由國防部情報總局局長布達諾夫接替。但列茲尼科夫否認自己將遭到撤換，並將拒絕新任命。

路透報導，烏克蘭6日對國防部長的命運發出混亂訊息，在俄國準備發動新一輪攻勢之際，基輔卻讓這一關鍵職位陷入不確定狀態。

烏國總統澤倫斯基親密盟友、所屬政黨人民公僕黨主席阿拉哈米亞5日說，布達諾夫將取代列茲尼科夫，但阿拉哈米亞隔日改口，稱國防部「本周」不會有人事變動。列茲尼科夫則表示，沒有收到關於調任的任何提議，也未跟總統或總理就新任命進行討論。

澤倫斯基迄今還未對防長是否換人公開發言。列茲尼科夫命運未卜之際，俄軍在烏東激烈戰鬥中，半年來首度取得進展。當地一位地方首長表示，俄國正向烏東地區增兵，最快下周發動新攻勢。

兩名資深議員6日指出，烏國法律規定國防部長必須是平民，這似乎給37歲軍官布達諾夫接任防長設下障礙。但基輔智庫彭塔中心政治分析師費森科表示，他預期布達諾夫在被任命前會退役，列茲尼科夫則可能會利用自己在國際上的名聲被任命為特使，「所有事情都會得到解決。」

烏軍雖然在前線和俄軍艱苦作戰，烏克蘭高層官員仍陸續爆發出貪腐醜聞，上月澤倫斯基宣布撤換11名涉貪高層，包括被控以不合理的高價購買軍糧的國防部副部長，以及副檢察總長、基礎設施副部長、總統辦公室副主任等6名中央官員，加上基輔州、赫松州、蘇米州等5個前線州的州長。

華盛頓郵報報導，國防部長列茲尼科夫雖然沒有涉案，但澤倫斯基想向美國和西方保證他們的援助不會被不當使用，因此想要更動負責與外國洽談軍事等援助的國防部長。若列茲尼科夫離開國防部，將是俄烏開戰以來最高層級人事更動。

現年56歲、曾任律師的列茲尼科夫在2021年11月就任國防部長。作為戰時防長，他與西方防務官員關係密切，為烏克蘭爭取到西方數十億美元軍援。

國防部 澤倫斯基 烏克蘭

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