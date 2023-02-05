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韓媒：北韓將派500已婚年輕男 赴烏東助俄重建

編譯中心╱綜合4日電
有南韓媒體報導，北韓將從在俄羅斯的本國企業派出至少300名男性至烏東地區，參加戰區重建工作。(Getty Images)
有南韓媒體報導，北韓將從在俄羅斯的本國企業派出至少300名男性至烏東地區，參加戰區重建工作。(Getty Images)

俄烏戰爭持續，北韓俄羅斯之間曾爆出祕密交易軍火，近日南韓媒體報導，北韓將從在俄羅斯的朝鮮企業派出300至500名男性至烏克蘭東部，協助俄國戰區重建工作，引發外界關注。

南韓媒體「每日朝鮮」引述俄羅斯的消息人士指出，雖然北韓政府沒有說明任務性質，但作為雇傭兵參戰的可能性很小，否則就會正大光明表示北韓派兵參加俄烏戰爭，因此推斷這批人員主要任務是參與戰區重建。

報導指出，1月20日北韓政府曾要求駐俄羅斯的哲賢建設、金陵建設等貿易公司選拔至少300至500名男性，派往烏克蘭東部地區，這批北韓男性最快可能在2月中或3月被派出。

這幾間公司都與北韓軍方有關聯，可見北韓政府是想派出士兵或維安人員，因其更具隱密且容易進行管理。同時為了防範發生逃跑事件，選拔對象皆為19至27歲的已婚男性，他們的親人多半仍在北韓國內，易於管控。

消息人士表示，先前北韓已為派人力前往烏克蘭東部一事在國內進行兩次選拔工作，但因國際局勢等原因暫時沒有派出。這次北韓直接從位於俄羅斯的朝鮮軍方企業派人，主要考量為時間和費用，以及國際社會的監督和批判。

有消息人士表示，北韓勞工將獲得比在俄羅斯工作薪資高三倍的待遇，不過這些勞工的收入最終都將繳回北韓政府；目前還不清楚北韓派人的原因為何。

另據路透報導，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）表示，一座高壓變電所發生嚴重事故，導致南部港市敖德薩（Odesa）和附近地區普遍停電。他說：「事故規模很大，不可能立即恢復電力供應，尤其是對重大基礎設施的電力供應。」

敖德薩市是烏克蘭南部濱臨黑海的主要港市，在俄烏戰開打前擁有100萬人口。預期下周許多時候將降至攝氏零下。

什米加爾說，他已下令烏克蘭能源部，緊急運送全國庫存中所有可用的高功率發電機，以期在一天之內送到敖德薩，並下令外交部請求土耳其派出載有發電設備的電力船，以協助敖德薩恢復供電。

此外，聯合國糧農組織表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，去年3月糧價創下新高，今年元月價格連續第10個月下滑，至今已回跌大約18%。

路透報導，糧農組織說，植物油、乳製品和糖的價格也下跌，穀類食品和肉類價格則大致維持穩定。

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