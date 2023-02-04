英國開始訓練烏克蘭操作挑戰者2型 領導人再通話

首相蘇納克再度與烏克蘭總統澤倫斯基通話，全力確保英方提供的軍事裝備儘快抵達戰場前線。圖為蘇納克（左）去年底飛往基輔與澤倫斯基會見。 （美聯社）

英國 首相府表示，首相蘇納克今天下午與烏克蘭 總統澤倫斯基通話，表達正全力確保英方提供的軍事裝備儘快抵達戰場前線，英國本週已開始訓練烏方操作「挑戰者2型」坦克。

英國去年夏季啟動烏克蘭志願兵與武裝部隊的境內培訓計畫Operation Interflex，加拿大、紐西蘭、芬蘭、瑞典、立陶宛、澳洲等其他國家陸續加入。

首相府指出，蘇納克（Rishi Sunak）今天告訴澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），他上週曾親赴訓練場地視察，烏軍的勇氣和生命故事讓他大受感動。

今天是今年以來，蘇納克與澤倫斯基第3次通話。隨著各方評估俄軍將在春季發動新一波強大攻勢，甚至企圖在烏克蘭可望取得的軍援到位前先下手為強，英、烏之間的聯繫也益發頻密。

英國1月中旬率先宣布向烏克蘭提供主戰坦克（Main Battle Tank，MBT）「挑戰者2型」（Challenger 2），是第一個提供西方坦克的國家。

首相府指出，國際夥伴加速支援烏克蘭、以利烏方掌握時機攻退俄軍，十分重要，一如在聯合國 層次展現團結一致。另一方面，各方也有必要思考如何增進烏克蘭武裝部隊的長期戰力。

烏克蘭政界正推動以俄羅斯在蘇聯於1991年解體後未經正式程序即加入，以及在國家層級資助或實踐恐怖主義、違背聯合國憲章為由，挑戰俄羅斯在聯合國及聯合國安全理事會的成員資格。

在軍援方面，儘管英國在歐洲位居領導地位，首相府近日重申，目前不考慮提供烏克蘭「颱風」（Typhoon）、F-35等先進戰機，主要原因包括訓練時間可長達數月，因此不是現階段最務實的軍援方案。

英國國防部1月29日在推特發布烏方人員抵英準備接受「挑戰者2型」操作訓練的照片，今天則在推特分享訓練實況照片，並指出烏軍學習速度很快。

主責採購事務的英國國防部官員喬克（Alex Chalk）上週在國會答詢時指出，英國擬自1月30日起訓練烏克蘭武裝部隊人員操作及維修「挑戰者2型」；「挑戰者2型」預計在3月底運抵烏克蘭。

不過，首相府本週指出，「挑戰者2型」未來幾週就會運抵烏克蘭；基於安全考量，英方不會事先透露交運日期。