爭取民心 普亭勾二戰記憶稱「攻烏等同抗納粹德國」

俄羅斯總統普亭3日參觀馬馬耶夫崗上的史達林格勒戰役博物館，藉慶祝史達林格勒戰爭擊敗納粹德軍80周年，暗示莫斯科不排除動用核武。（取材自克宮官網）

俄羅斯總統普亭 2日藉慶祝二次大戰史達林格勒戰役（the Battle of Stalingrad）擊敗納粹德國80周年，爭取民眾支持對烏克蘭 用兵。他將此與二戰時對抗納粹德國入侵相提並論，稱俄國 再次受到德國豹式戰車威脅，並暗示莫斯科當局可能動用核武。

普亭當天抵達俄國南部城市伏爾加格勒（Volgograd）參加紀念史達林格勒戰役勝利80周年活動。他先向伏爾加格勒傳奇地標、山丘頂端的戰役紀念碑獻花，之後發表談話。紀念碑包括一座85公尺高、舉著劍的女性雕像「祖國召喚」。

俄羅斯總統普亭2日參加二戰史達林格勒戰役擊敗納粹德國80周年紀念活動，在南部伏爾加格勒向蘇聯元帥崔可夫墓獻花。後為紀念碑「祖國召喚」。（路透）

普亭將俄軍入侵烏克蘭與蘇聯1941至1945年對抗納粹德國相提並論，並聲稱俄國人已準備好「力戰到底」。普亭在舊名為史達林格勒的伏爾加格勒說：「我們一次次被迫擊退西方集團的侵略。我們不會派戰車前往他們的邊境，但能做出回應，而這不會只是動用裝甲車而已。」

普亭說：「現在和俄國打仗，絕對不同於當年。」外界猜測，普亭可能動用「非常規武器」，亦即核武。他自去年2月下令揮軍烏克蘭後，不斷威脅若局勢升高將動用核武對抗西方。

普亭表示：「雖令人難以置信但卻是事實，我們再次受到德國豹式戰車威脅。」他說：「為了祖國、為了真理，願意力戰到底，做不可能的事，這刻畫在我們國家多個民族人民的血脈和性格裡。」

普亭近年利用二戰宣揚他的政治議程，克里姆林宮也不遺餘力宣揚俄國人稱之為「衛國戰爭」（the Great Patriotic War）的二戰光榮歷史。當年的史達林格勒戰役持續近六個月，戰役結束時城市已成廢墟，軍民犧牲超過百萬人。紅軍勝利對當年盟軍和慘敗數次的蘇聯是個轉捩點。

此外，俄國國防部3日透過影片展示俄軍用於烏克蘭戰場的「T-90主力戰車」，可見戰車在白雪皚皚中暢行無阻，火力十足。俄國官媒稱，就連美製標槍（Javelin）反戰車飛彈也對T-90「無能為力」。

然而，美國和其他西方國家官員指出，俄軍在烏克蘭死傷人數逼近20萬人，明顯象徵俄羅斯總統普亭侵烏戰行動有多慘烈。官員表示，烏東城市巴赫姆特和蘇勒答爾周圍戰鬥造成的殺戮，使本就慘重的傷亡數激增。

莫斯科當局迫切希望在戰場取得重大勝利，派遣訓練不足的新兵和前罪犯上前線，直接進入烏軍砲擊和機關槍掃射路徑。美國官員表示，這導致在巴赫姆特的俄軍每天有數百人傷亡。

但俄國分析家表示，官兵的傷亡不太可能阻止普亭達成戰爭目標。他在國內沒有政治反對勢力，並且將這場戰爭定調為像俄國在二戰所面臨的爭鬥，當時蘇聯有超過800萬名官兵陣亡。