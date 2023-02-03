德援烏戰車 普亭勾二戰記憶喊擊敗納粹 暗示動用核武

俄羅斯總統普亭2日參加二戰史達林格勒戰役擊敗納粹德國80周年紀念活動，在南部伏爾加格勒向蘇聯元帥崔可夫墓獻花。後為紀念碑「祖國召喚」。（路透）

俄羅斯總統普亭 2日藉慶祝二次大戰史達林格勒戰役（the Battle of Stalingrad）擊敗納粹德國 80周年，爭取民眾支持對烏克蘭 用兵。他將此與二次大戰時對抗納粹德國入侵相提並論，稱俄國再次受到德國豹式戰車威脅，並暗示莫斯科當局可能動用核武。

普亭近年利用二次大戰宣揚他的政治議程，克里姆林宮也不遺餘力宣揚俄國人稱之為「衛國戰爭」（the Great Patriotic War）的二戰光榮歷史。

普亭當天抵達俄國南部城市伏爾加格勒參加紀念史達林格勒戰役勝利80周年活動，爭取更多人支持對烏用兵。他先向伏爾加格勒傳奇地標、山丘頂端的戰役紀念碑獻花，之後發表談話。紀念碑包括一座85公尺高、舉著劍的女性雕像「祖國召喚」。

普亭將俄軍在烏克蘭所謂「特別軍事行動」與蘇聯1941至1945年對抗納粹德國相提並論，並聲稱俄國人已準備好「力戰到底」。

普亭在舊名為史達林格勒的伏爾加格勒說：「我們一次又一次被迫擊退西方集團的侵略。我們不會派戰車前往他們的邊境，但能做出回應，而這不會只是動用裝甲車而已，每個人都應該明白這一點。現在與俄國打仗絕對會與當年情況迥異。」

普亭自去年2月揮軍烏克蘭後，不斷威脅若局勢升高將動用核武對抗西方。他說：「雖令人難以置信但卻是事實，我們再次受到德國豹式戰車威脅。」

普亭說：「為了祖國、為了真理，願意力戰到底，做不可能的事，這刻畫在我們國家多個民族人民的血脈和性格裡。」

德國遲遲不願支援烏克蘭豹式新型戰車，據信是不願勾起德國民眾對於當年入侵俄羅斯的回憶。

當前克里姆林宮正尋求加大對烏克蘭攻勢，倚仗的是去年秋季動員上萬預備役軍人。

1942至1943年的史達林格勒戰役持續近六個月，戰役結束時城市已成廢墟，軍民犧牲超過百萬人。紅軍勝利對當年盟軍和慘敗數次的蘇聯是個轉捩點。